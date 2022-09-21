Выступление Полины Гагариной в Новосибирской области оценили в 8,9 миллиона рублей
В эту сумму входят гонорар певицы и ее размещение в городе
Выступление Полины Гагариной на юбилее Новосибирской области оценили в 8,9 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
По данным сайта, за «услуги по организации выступления приглашенной звезды эстрады Полины Гагариной в концертной программе на Михайловской набережной (гонорар) в рамках проведения торжественной церемонии празднования 85-летия со дня основания Новосибирской области» дирекция конкурсных и культурно массовых программ Новосибирской области заплатит
Другая закупка «Услуги по обеспечению бытового райдера приглашенной звезды эстрады Полины Гагариной в рамках проведения торжественной церемонии празднования
Выступление Полины Гагариной запланировано
Ранее НГС писал о том, что праздничные мероприятия в Новосибирске продлятся три дня и собрал все события в одной картинке.