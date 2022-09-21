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Выступление Полины Гагариной в Новосибирской области оценили в 8,9 миллиона рублей

В эту сумму входят гонорар певицы и ее размещение в городе

Певица должна стать хедлайнером концерта на Михайловской набережной Новосибирска

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Выступление Полины Гагариной на юбилее Новосибирской области оценили в 8,9 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. 7 миллионов составит сам гонорар певицы, остальная сумма пойдет на оплату ее бытового райдера.

По данным сайта, за «услуги по организации выступления приглашенной звезды эстрады Полины Гагариной в концертной программе на Михайловской набережной (гонорар) в рамках проведения торжественной церемонии празднования 85-летия со дня основания Новосибирской области» дирекция конкурсных и культурно массовых программ Новосибирской области заплатит 7 миллионов рублей.

Другая закупка «Услуги по обеспечению бытового райдера приглашенной звезды эстрады Полины Гагариной в рамках проведения торжественной церемонии празднования 85-летия со дня основания Новосибирской области» обойдется области еще в 1 974 400 рублей.

Выступление Полины Гагариной запланировано 24 сентября с 21:10 до 21:50 на Михайловской набережной.

Ранее НГС писал о том, что праздничные мероприятия в Новосибирске продлятся три дня и собрал все события в одной картинке.

Полина ГагаринаЮбилей области
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