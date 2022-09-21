Выступление Полины Гагариной в Новосибирской области оценили в 8,9 миллиона рублей

Выступление Полины Гагариной на юбилее Новосибирской области оценили в 8,9 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. 7 миллионов составит сам гонорар певицы, остальная сумма пойдет на оплату ее бытового райдера.



По данным сайта, за «услуги по организации выступления приглашенной звезды эстрады Полины Гагариной в концертной программе на Михайловской набережной (гонорар) в рамках проведения торжественной церемонии празднования 85-летия со дня основания Новосибирской области» дирекция конкурсных и культурно массовых программ Новосибирской области заплатит 7 миллионов рублей.