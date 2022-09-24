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Полина Гагарина вышла на сцену на Михайловской набережной в Новосибирске

На концерт пришло несколько тысяч человек

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Первой песней, которую исполнила певица, стала «Колыбельная»

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Полина Гагарина вышла на сцену Михайловской набережной в честь празднования 85-летия Новосибирской области. Первой песней, которую исполнила певица, стала «Колыбельная».

Как сообщила журналист НГС, которая освещает мероприятие с места событий, на набережной собралось несколько тысяч человек. Многие зрители подпевают песням Гагариной.

Ранее мы рассказывали, какой гонорар заплатят Полине Гагариной за выступление в Новосибирске.

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