Пригласят ли на День города известных артистов? Отвечает мэрия Новосибирска

Мэрия Новосибирска не будет приглашать известных артистов на празднование Дня города. Мероприятия, посвященные этому дню, пройдут 24 и 25 июня.
— Приглашение известных артистов за счет средств Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска не запланировано, — говорится в ответе пресс-центра мэрии на запрос НГС.
Как пояснили в управлении культуры города, на площади Ленина собираются организовать концертную праздничную программу и фестиваль духовых оркестров. На Михайловской набережной пройдет Фестиваль креативных индустрий, в парке «Арена» — VK Fest. Тематические мероприятия состоятся в городских парках. Концепция празднования утверждена, сейчас разрабатывается стиль визуального оформления города и программа основных мероприятий.
— В рамках проведения городского творческого конкурса-фестиваля «Звездные имена Новосибирска» в 2023 году состоятся очные отборочные концерты, лучшие номера которых попадут в финал и примут участие в праздновании Дня города. Также будет объявлено онлайн народное голосование, — пояснили в мэрии.
Заявки на участие можно подать до
Стоимость празднования Дня города в Новосибирске пока неизвестна, потому что смету не утвердили.
В прошлом году в честь празднования 85-летия Новосибирской области на сцене Михайловской набережной выступила певица Полина Гагарина. Ее гонорар составил