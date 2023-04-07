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Пригласят ли на День города известных артистов? Отвечает мэрия Новосибирска

Праздничная программа еще не утверждена

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День города будут отмечать два дня

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Мэрия Новосибирска не будет приглашать известных артистов на празднование Дня города. Мероприятия, посвященные этому дню, пройдут 24 и 25 июня.

— Приглашение известных артистов за счет средств Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска не запланировано, — говорится в ответе пресс-центра мэрии на запрос НГС.

Как пояснили в управлении культуры города, на площади Ленина собираются организовать концертную праздничную программу и фестиваль духовых оркестров. На Михайловской набережной пройдет Фестиваль креативных индустрий, в парке «Арена» — VK Fest. Тематические мероприятия состоятся в городских парках. Концепция празднования утверждена, сейчас разрабатывается стиль визуального оформления города и программа основных мероприятий.

— В рамках проведения городского творческого конкурса-фестиваля «Звездные имена Новосибирска» в 2023 году состоятся очные отборочные концерты, лучшие номера которых попадут в финал и примут участие в праздновании Дня города. Также будет объявлено онлайн народное голосование, — пояснили в мэрии.

Заявки на участие можно подать до 11 апреля через формы на странице конкурса «Звездные имена Новосибирска» во «ВКонтакте».

Стоимость празднования Дня города в Новосибирске пока неизвестна, потому что смету не утвердили.

В прошлом году в честь празднования 85-летия Новосибирской области на сцене Михайловской набережной выступила певица Полина Гагарина. Ее гонорар составил 7 миллионов рублей.

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