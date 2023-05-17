В Новосибирске ищут кондитеров, которые приготовят 130-килограммовый торт, — почему именно столько

В Новосибирске к 130-летию города приготовят торт весом 130 килограммов. Сейчас власти ищут кондитеров, которые помогут его сделать.
— Новосибирских кондитеров приглашают принять участие в приготовлении именинного 130-килограммового торта к 130-летию со дня основания города Новосибирска, — сообщает Telegram-канал «Мэрия Новосибирска».
Тем, кто хочет принять участие, нужно приготовить свою часть торта размером формата А4 и весом от 1,5 килограмма с любой начинкой. Заявку нужно отправить на почту sweetqueennsk@yandex.ru. В ней нужно указать свои фамилию, имя и отчество, прислать свой логотип для размещения на баннере в форматах coral и jpeg, указать название кондитерской, если оно есть. В ответном письме организаторы пришлют техническое задание и номер участника.
— Презентация торта состоится 24 июня с 12 до 15 часов в МФК «Сан Сити». Новосибирцы смогут попробовать приготовленное кондитерами угощение, — сообщает мэрия.
Участие в проекте бесплатное.
В День города, который будут отмечать 24 и 25 июня, в Новосибирске выступит хор горожан. Ранее в мэрии назвали песни, которые исполнят на главной сцене.