Фестиваль цветов, гимнастика на сапах и фаер-шоу — полная программа празднования Дня города

Празднования 130-летия Новосибирска затянутся на два дня: с вечера 24 июня до вечера 25 июня. Полная программа мероприятий опубликована на сайте, созданном к юбилею со дня основания города. Приводим ее целиком.
В субботу, 24 июня, в торжествах задействованы две локации. Открытие Дня города с 17:30 до 20:30 на площади Ленина с последующей программой «Классика и цветы» — до 22:00. На огороженной улице Ленина (от площади до Советской) с 18:30 до 22:00 пройдет фестиваль цветов «Время года». Он продолжится и 25 июня: с 12:00 до 23:00.
Основные празднования пройдут 25 июня на площади Ленина и Михайловской набережной.
Площадь Ленина
11:00 — 15:00 — танцевальный проект «Город танцует» (выступления, мастер-классы, флешмоб). Вести мероприятия будут приглашенные звезды: Егор Дружинин, Александр Тронов и Владислав Ананьев.
15:00 — 16:00 — проект «Город поет» с участием сводного хора города Новосибирска.
16:00 — 21:00 — череда концертных программ.
22:30 — 23:00 — финал «Дня города 130».
На Красном проспекте (от площади Ленина до пересечения проспекта с Ядринцевской) с 12:00 до 20:00 организуют фуд-арт-пространство: гостям предоставят выставку картин, музыку и возможность перекусить.
Михайловская набережная
10:00 — 10:30 — зарядка с Олимпийскими чемпионами и космонавтом Анной Кикиной. К ним присоединятся около 130 сапсерферов.
10:30 — 12:00 — показ спектакля «Сказочное лето в НСК-130» от Детского театра мюзикла города Новосибирска.
12:00 — 14:00 — награждение победителей и участников гастрономического фестиваля «Сибирская кухня» и попытка приготовить самую большую в мире порцию биточков из сибирской щуки;
14:00 — 23:00 — праздничная программа «Голоса большого города» совместно с партнером — группой компаний «Выбери Радио». Выступление хедлайнера — певца Звонкого. В завершение праздничной программы — фаер-шоу.
Остальные площадки
На площадке перед Краеведческим музеем с 11:00 до 18:00 пройдет «Фестиваль детства НСК-130»: гигантская раскраска, игры в шашки, сибирский твистер, домино, мастер-классы, зона отдыха.
В парке «Арена» с 14:00 до 22:00 состоится Фестиваль молодежной культуры «Арена-Фест». Это танцевальные батлы, экстрим-фест «СибСтрит», летний фестиваль «ЧирСпорт», «Граффити Джэм» и «ТачкоФест», открытые площадки, театральные перформансы, музыкальные мастер-классы, зона релакса, творческие воркшопы.
На площади Пименова с 11:00 до 16:00 выставят достижения ВДНХ, а парке «Березовая роща» с 14:00 до 17:30 презентуют лучшие общественные инициативы.
Кстати, ко Дню города в Новосибирске перекроют улицы в центре — ограничения будут действовать 2 дня. Ранее мы подготовили карту перекрытий.