Фестиваль цветов, гимнастика на сапах и фаер-шоу — полная программа празднования Дня города

В субботу, 24 июня, в торжествах задействованы две локации. Открытие Дня города с 17:30 до 20:30 на площади Ленина с последующей программой «Классика и цветы» — до 22:00. На огороженной улице Ленина (от площади до Советской) с 18:30 до 22:00 пройдет фестиваль цветов «Время года». Он продолжится и 25 июня: с 12:00 до 23:00.