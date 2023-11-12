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Десятки домов остались без тепла и горячей воды в Новосибирске

Вернуть горячее водоснабжение и отопление планируется утром 13 ноября

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Без тепла остались 50 зданий

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12 ноября в Новосибирске произошло аварийное отключение отопления и горячей воды в домах Заельцовского района. Без тепла остались 50 зданий, сообщается на муниципальном портале города.

Отключение произошло сегодня днем в 15:00 часов. На сайте указано, что оно продлится до 07:00 часов 13 ноября.

Теплоснабжение и горячая вода пропали в отдельных домах на улицах Кропоткина, Линейная и Рельсовая. Специалисты указали причину отключения.

Вернуть отопление и горячее водоснабжение планируется утром 13 ноября

Вернуть отопление и горячее водоснабжение планируется утром 13 ноября

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— В связи с устранением дефекта на Т1Т2 ду 700мм между ТК116 и ТК1016а Кропоткина 263/1 ЦТПз-9.12.15.20,28,37, — указано на портале.

НГС обратился в пресс-службу СГК с просьбой прокомментировать ситуацию. В организации пояснили, что в Новосибирске возник дефект на трубопроводе по улице Кропоткина. Из-за происшествия сегодня днем там забил фонтан с кипятком.

— Теплосеть оперативно отключили, готовимся устранять дефект. В контуре отключения на время проведения работ 43 жилых дома. Сразу после устранения дефекта теплосеть будет включена в работу, — сообщали в организации.

В пресс-службе СГК добавили, что устранение дефекта планируется до 07:00 часов 13 ноября

В конце октября в Новосибирске произошло массовое отключение холодной и горячей воды в Ленинском районе.

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