Массовое отключение воды произошло на левом берегу Новосибирска

Вечером 31 октября в Ленинском районе Новосибирска произошло массовое отключение холодной и горячей воды. Как сообщил читатель НГС Илья, сбой в подаче воды произошел около 21:50.
— В Ленинском районе поврежден водовод. Отключена вся вода. Сколько домов, неизвестно, но на Телецентре воды нет, — пояснил мужчина.
В единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска журналисту НГС подтвердили, что в Ленинском районе произошла авария.
— На системе водоснабжения произошла авария. Информацию предали в «Горводоканал», на месте уже работают специалисты, — пояснил диспетчер.
Корреспондент НГС попытался связаться с пресс-службой «Горводоканала», но на звонки корреспондента никто не ответил. В диспетчерской предприятия отказались комментировать ситуацию.
Ранее в Новосибирске произошло массовое отключение электроснабжения. Как сообщается на муниципальном портале города, электричество отсутствует в домах в Ленинском районе.