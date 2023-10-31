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Массовое отключение воды произошло на левом берегу Новосибирска

Как сообщили в единой диспетчерской, на системе водоснабжения произошла авария

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На месте уже работают специалисты

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Вечером 31 октября в Ленинском районе Новосибирска произошло массовое отключение холодной и горячей воды. Как сообщил читатель НГС Илья, сбой в подаче воды произошел около 21:50.

— В Ленинском районе поврежден водовод. Отключена вся вода. Сколько домов, неизвестно, но на Телецентре воды нет, — пояснил мужчина.

В единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска журналисту НГС подтвердили, что в Ленинском районе произошла авария.

— На системе водоснабжения произошла авария. Информацию предали в «Горводоканал», на месте уже работают специалисты, — пояснил диспетчер.

Корреспондент НГС попытался связаться с пресс-службой «Горводоканала», но на звонки корреспондента никто не ответил. В диспетчерской предприятия отказались комментировать ситуацию.

Ранее в Новосибирске произошло массовое отключение электроснабжения. Как сообщается на муниципальном портале города, электричество отсутствует в домах в Ленинском районе.

АварияОтключение водоснабженияНовосибирск
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