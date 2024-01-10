В Бердске сварщик «Комбината бытовых услуг» получил ожог 40% тела — кто за это ответит

В Бердске под суд пошла мастер участка муниципального предприятия «Комбината бытовых услуг». Ее обвиняют в том, что она не проследила за ходом выполнения опасных работ и рабочий аварийной бригады получил тяяжкий вред здоровью.
23 августа бригада приехала на устранение повреждения трубопровода у частного дома на улице Пушкина. Мастер участка не приехал, а один их сварщиков в ходе выполнения задачи сильно обгорел.
— Мастер участка в нарушение правил охраны труда, не присутствовала при производстве работ повышенной опасности аварийной бригадой, а также не контролировала используемые бригадой специальные технические средства, в результате чего в ходе выполнения сварочных работ на аварийном участке трубопровода работник организации получил термический ожог поверхности тела площадью 40%. Травмы, полученные потерпевшим, повлекли причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни мужчины, — сообщили в СУ СК РФ по НСО.
Материалы уголовного дела о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью, переданы в бердский суд. Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении мастера участка. Последнему грозит штраф до 400 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до года.
Директор «Комбината бытовых услуг» Валерий Монастырев не ответил на звонок журналиста НГС на момент публикации. Отметим, что сам иницидент со сварщиком произошёл еще при другом директоре МУП Анатолии Пронюшкине, который уволился с этой должности «по семейным обстоятельствам». По данным издания «Бердск-Онлайн», всего за последние 14 лет в «КБУ» сменилось 10 директоров.
Ранее в Бердске у дома на Лунной, 25 экскаватор провалился в яму, которая появилась из-за коммунальной аварии.