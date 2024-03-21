Дорога на Лазурной превратилась в ледяную ловушку для машин — что делает администрация

Как минимум от трех домов были отрезаны автомобилисты Источник: читательница НГС











В Новосибирске начали чистить межквартальную дорогу на улице Лазурной, которая из-за подтопления стала почти непроездной. В ледяной ловушке застревали машины, а также могли увязнуть автомобили спецслужб. Вода шла из колодцев и превратила всё в ледяную кашу, которая в итоге частично замерзла.

— Сейчас силами подрядной организации МКУ «Октябрьское» проводится работа по очистке межквартального проезда от снега и наледи для организации пропуска талых вод. Обеспечен беспрепятственный проезд транспортных средств и проход пешеходов, — говорится в ответе мэрии Новосибирска на запрос редакции НГС.

По данным мэрии, сейчас специалистами СГК и Горводоканала проводится обследование — есть ли повреждения подземных инженерных коммуникаций (сетей), чтобы проезд больше не топило.

Источник: читатель НГС

В прошлом месяце в Новосибирске коммунальные службы устранили последствия потопа на дороге у элитного коттеджного поселка «Дубравушка». Утром 20 февраля местные жители оказались в западне из-за прорыва трубопровода.

