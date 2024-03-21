НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-10°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-10°

ясная погода, без осадков

ощущается как -13

2 м/c,

зап.

 752мм 77%
Подробнее
6 Пробки
USD 92,69
EUR 100,61
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Не смогла расплатиться новой купюрой в метро

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Всё о скандале с Кологривым
Дома, о которых все говорят
Как будут строить метро
Доступное протезирование зубов
Криминальное авто из салона
Где дети убившей младенца
Как подковывают лошадей
НГС в Telegram
Дороги и транспорт

Дорога на Лазурной превратилась в ледяную ловушку для машин — что делает администрация

Автомобили и пешеходы не могли пользоваться проездом

1 038
3 комментария
Как минимум от трех домов были отрезаны автомобилисты

В Новосибирске начали чистить межквартальную дорогу на улице Лазурной, которая из-за подтопления стала почти непроездной. В ледяной ловушке застревали машины, а также могли увязнуть автомобили спецслужб. Вода шла из колодцев и превратила всё в ледяную кашу, которая в итоге частично замерзла.

— Сейчас силами подрядной организации МКУ «Октябрьское» проводится работа по очистке межквартального проезда от снега и наледи для организации пропуска талых вод. Обеспечен беспрепятственный проезд транспортных средств и проход пешеходов, — говорится в ответе мэрии Новосибирска на запрос редакции НГС.

По данным мэрии, сейчас специалистами СГК и Горводоканала проводится обследование — есть ли повреждения подземных инженерных коммуникаций (сетей), чтобы проезд больше не топило.

В прошлом месяце в Новосибирске коммунальные службы устранили последствия потопа на дороге у элитного коттеджного поселка «Дубравушка». Утром 20 февраля местные жители оказались в западне из-за прорыва трубопровода.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Октябрьский район Лед Дорога Расчистка дороги
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Убьешь машину и в пробках постоишь»: автоэксперт — о том, почему Октябрьский мост сковали заторы
Вячеслав Ашурков
Руководитель ФАР в Новосибирске
Мнение
Гармаш-Водяной, хиты 90-х и недетские поцелуи: как в фильме «Летучий корабль» смешали русские сказки, советский мультик и тренды
Марина Малкова
главный редактор NGS.RU
Мнение
Ракам — забыть о бывших, Стрельцам — выбросить одежду: что делать в день весеннего равноденствия всем знакам Зодиака
Марина Шумкина
Рекомендуем
Знакомства

Светлана, 39

Василий, 59

Timur, 35

Игорь, 46

Viktor54, 36

Alex, 52

Начать знакомиться
Объявления

Натяжные потолки матовые

60 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление