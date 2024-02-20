Власти назвали причину затопления дороги у элитного поселка в Новосибирске — последствия устраняют

В Новосибирске коммунальные службы начали устранять последствия потопа на дороге у элитного коттеджного поселка «Дубравушка». Утром 20 февраля местные жители оказались в западне из-за прорыва трубопровода.
— Наводим порядок на дороге, ведущей от улицы Жуковского к жилому комплексу «Жуковка» и ЖСК «Дубравушка». Проблема вызвана трубой, перемерзающей в сильные морозы, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
По информации властей, дорогу освободили для проезда. Очисткой трубы займутся муниципальные учреждения «Центральное» и «Метро Мир».
Ранее в Ленинском районе Новосибирска произошел прорыв трубы, из-за которой часть домов осталась без отопления в мороз.