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Власти назвали причину затопления дороги у элитного поселка в Новосибирске — последствия устраняют

Утром люди не могли выехать из «Дубравушки»

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Из-за сильных морозов труба перемерзла

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В Новосибирске коммунальные службы начали устранять последствия потопа на дороге у элитного коттеджного поселка «Дубравушка». Утром 20 февраля местные жители оказались в западне из-за прорыва трубопровода.

— Наводим порядок на дороге, ведущей от улицы Жуковского к жилому комплексу «Жуковка» и ЖСК «Дубравушка». Проблема вызвана трубой, перемерзающей в сильные морозы, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

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Видео: мэрия Новосибирска

По информации властей, дорогу освободили для проезда. Очисткой трубы займутся муниципальные учреждения «Центральное» и «Метро Мир».

Ранее в Ленинском районе Новосибирска произошел прорыв трубы, из-за которой часть домов осталась без отопления в мороз.

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