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78 домов на левом берегу остались без отопления в мороз — когда вернут тепло

В районе площади Станиславского произошла очередная коммунальная авария.

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Большая часть отключенных от тепла домов расположена в частном секторе

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В Ленинском районе Новосибирска произошел прорыв трубы, из-за которой часть домов осталась без отопления в мороз. Данные об этом появились на муниципальном портале отключения систем жизнеобеспечения.

По сведениям портала, под аварийное отключение отопления попали 78 домов в Ленинском районе. Большая их часть — 48 штук — расположены в частном секторе на Тихвинских переулках. Судя по данным портала, вернуть тепло потребителям обещают к 21:30.

Также несколько домов лишились доступа к обогреву на 2-м переулке Пархоменко, этим потребителям тепло обещают вернуть к 20:30.

Информацию об отключениях теплоснабжения в многоквартирных домах опубликовали в telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

— Станиславского, 12 — Титова, 30, прорвало очередную трубу. В 12 домах пропало отопление и горячая вода, — говорится в сообщении канала.

В пресс-службе СГК подтвердили информацию об отключении отопления в пяти домах в районе площади Станиславского.

— Под аварийное отключение попали пять многоквартирных домов в районе площади Станиславского — это дома по адресам Крашенинникова,11, Крашенинникова,13, Станиславского, 12, 3-й переулок Крашенинникова, 12, Титова, 30 и 32. Дефект на внутриквартальном трубопроводе небольшого диаметра. На время работ — до 00:45 в контуре отключения 5 домов, — рассказали в компании корреспонденту НГС.

Напомним, ранее вице-губернатор Сергей Семка назвал четыре вероятные причины масштабной коммунальной аварии в Ленинском и Кировском районах Новосибирска, которая произошла в начале января. Среди основных версий — ток, гидроудар и человеческий фактор.

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