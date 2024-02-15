78 домов на левом берегу остались без отопления в мороз — когда вернут тепло

В Ленинском районе Новосибирска произошел прорыв трубы, из-за которой часть домов осталась без отопления в мороз. Данные об этом появились на муниципальном портале отключения систем жизнеобеспечения.
По сведениям портала, под аварийное отключение отопления попали 78 домов в Ленинском районе. Большая их часть — 48 штук — расположены в частном секторе на Тихвинских переулках. Судя по данным портала, вернуть тепло потребителям обещают к 21:30.
Также несколько домов лишились доступа к обогреву на
Информацию об отключениях теплоснабжения в многоквартирных домах опубликовали в telegram-канале «Новосибирск с огоньком».
— Станиславского, 12 — Титова, 30, прорвало очередную трубу. В 12 домах пропало отопление и горячая вода, — говорится в сообщении канала.
В пресс-службе СГК подтвердили информацию об отключении отопления в пяти домах в районе площади Станиславского.
— Под аварийное отключение попали пять многоквартирных домов в районе площади Станиславского — это дома по адресам Крашенинникова,11, Крашенинникова,13, Станиславского, 12,
Напомним, ранее вице-губернатор Сергей Семка назвал четыре вероятные причины масштабной коммунальной аварии в Ленинском и Кировском районах Новосибирска, которая произошла в начале января. Среди основных версий — ток, гидроудар и человеческий фактор.