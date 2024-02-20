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Машины тонут: прорыв трубы заблокировал выезд из элитного коттеджного поселка

В это время в городе -32 градуса

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Десятки машин собрались на дороге

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В Новосибирске прорыв воды заблокировал выезд из элитного коттеджного поселка «Дубравушка». Инцидент произошел 20 февраля, рано утром в районе дома на улице Кутузова.

— Второй день на въезде в «Дубравушку» невозможно проехать. Льется вода. Пройти невозможно нет тротуаров, проехать тоже. Выезд только один, — сообщил читатель НГС.

В итоге машины оказались заблокированы. В это время в городе -32 градуса.

Проехать по дороге почти невозможно

Проехать по дороге почти невозможно

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Корреспондент НГС пыталась дозвониться до диспетчерской Горводоканала, но линия была занята. Дозвониться до администрации коттеджного поселка также не удалось.

В СГК ответили, что уточнят информацию об инциденте.

Мы ведем онлайн-трансляцию, что сейчас происходит из-за мороза в Новосибирске.

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