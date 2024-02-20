Мороз и смог: что происходит в Новосибирске при -30 градусах — онлайн с улиц

Холоднее всего сегодня ночью было в Убинском и Искитиме. Температура опустилась до -37,3 градуса.
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Утро в Новосибирске выдалось морозным.
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Холод пока не хочет отступать
В Новосибирской области продолжаются морозы — столбик термометра сегодня ночью в регионе опускался до -38 градусов. В городе утром около -30 градусов. Смотрим, что происходит на улицах.
Холоднее всего сегодня ночью было в Убинском и Искитиме. Температура опустилась до -37,3 градуса.
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Утро в Новосибирске выдалось морозным.
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Вы сейчас отправились на улицу или остаетесь дома?
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