«Творится какой-то кошмар»: дорогу размыло на МЖК — видео машин в ледяной ловушке

В Новосибирске дорога на улице Лазурной превратилась в западню для машин. Вода из колодцев размыла снег и образовала ледяные корки и кашицу. Жители не могут добраться до домов ни на машинах, ни пешком.
— Неделю течет вода по дороге, предположительно, с колодцев! Размыло весь проезд к домам! Вот уже второй день у нас под окнами такая картина. Ночью спать невозможно из-за звука буксующих и бьющихся о края ям машин, — возмущена читательница НГС.
По информации председательницы ЖСК «Малахит», который управляет домом, работы на колодцах уже ведутся.
— Это межквартальная дорога между нашим домом и магазином. Вчера приезжали специалисты, открывали колодцы, откачивали воду, был свищ. А так как эта дорога межквартальная плохо чистится, снега большая подушка и по ней вода, то сейчас такое творится — кошмар какой-то. Каша с водой и где углубления — целое озеро. Нужно бульдозером чистить, — объяснила Валентина Буторина, председательница ЖСК «Малахит».
Она добавила, что за дорогу отвечает администрация района, куда обращались и жители, и ЖСК. Проехать по ней не могут не только легковые машины ближайших трех домов, но также трудно будет преодолеть препятствие и скорой помощи.
Корреспондент НГС обратилась за комментариями в мэрию Новосибирска.
В прошлом месяце в Новосибирске коммунальные службы устранили последствия потопа на дороге у элитного коттеджного поселка «Дубравушка». Утром 20 февраля местные жители оказались в западне из-за прорыва трубопровода.