Было — стало. Как менялась жизнь в Новосибирской области при Юрченко, Городецком и Травникове (в картинках)

Резкое сокращение театров, наметившееся после 2015 года, можно объяснить скандалом вокруг оперы «Тангейзер» в Новосибирском театре оперы и балета, которая впоследствии была снята с репертуара. Мы подробно освещали ситуацию, разгоревшуюся вокруг провокационной постановки, — митинги, увольнение директора Бориса Мездрича с должности руководителя и суд над режиссером Тимофеем Кулябиным. Скандал в крупнейшем театре России заставил многих задаться вопросами театральной цензуры и мог отразиться на независимых театрах Новосибирска.



В 2013 году до Новосибирской области добралась оптимизация в сфере здравоохранения, судя по всему, ускорившая сокращение числа больниц и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). С больницами это особенно ярко видно — с 2011 по 2013 годы количество учреждений росло (до 120 больниц), а после старта реформы начало падать. В 2016 году, когда губернатором был Владимир Городецкий, оно достигло минимума за рассматриваемый нами срок — 102 учреждения на всю область. При Андрее Травникове количество больниц начало вновь расти, на 2019 год в регионе насчитывалось 107 учреждений . Впрочем, до показателей 2011 года (116 больниц) еще далеко.

