Было — стало. Как менялась жизнь в Новосибирской области при Юрченко, Городецком и Травникове (в картинках)

НГС сравнил основные показатели работы губернаторов Новосибирской области
В январе в Новосибирской области представители власти всех уровней подводят итоги работы за прошлый год. Редакция НГС тоже решила подвести свои, взглянув на результаты деятельности наших губернаторов — Василия Юрченко (2010–2014 гг.), Владимира Городецкого (2014–2017 гг.) и Андрея Травникова (с 2017 года). Мы сравнивали их работу по ключевым социальным показателям, важным для региона. Это число школ и садиков, больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений Минкульта, показатели населения и ввода жилья. Вот что из этого получилось.
Позитивные изменения
Информацию об изменениях в жизни региона мы брали из статистического ежегодника «Новосибирская область» в период с 2011 по 2019 год. Из этих данных становится понятно, что одни из немногих растущих показателей на сегодняшний момент — это население в Новосибирской области и жилье (в квадратных метрах на человека). Так,
Незначительно выросло количество музеев (с 42 до 43 учреждений). Минимальный показатель — 38 учреждений — был отмечен во время работы Владимира Городецкого. После резкого сокращения музеев на территории Новосибирской области заработали сразу несколько крупных учреждений Минкульта. В частности, открылись этнографический музейный комплекс «Усадьба чатского татарина» в селе Юрт-Ора, музейно-туристический комплекс «Сузун-завод. Монетный двор» и музей в одном из первых домов в городе — контора инженера Будагова.
В каких сферах есть отрицательная динамика
За последние 8 лет в регионе сократилось число театров (с 16 до 10), фельдшерско-акушерских пунктов (с 944 до 916) и больниц (со 116 до 107 учреждений).
Резкое сокращение театров, наметившееся после 2015 года, можно объяснить скандалом вокруг оперы «Тангейзер» в Новосибирском театре оперы и балета, которая впоследствии была снята с репертуара. Мы подробно освещали ситуацию, разгоревшуюся вокруг провокационной постановки, — митинги, увольнение директора Бориса Мездрича с должности руководителя и суд над режиссером Тимофеем Кулябиным. Скандал в крупнейшем театре России заставил многих задаться вопросами театральной цензуры и мог отразиться на независимых театрах Новосибирска.
В 2013 году до Новосибирской области добралась оптимизация в сфере здравоохранения, судя по всему, ускорившая сокращение числа больниц и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). С больницами это особенно ярко видно — с 2011 по 2013 годы количество учреждений росло (до 120 больниц), а после старта реформы начало падать. В 2016 году, когда губернатором был Владимир Городецкий, оно достигло минимума за рассматриваемый нами срок —
Сокращение вузов, уплотнение школ и детсадов — что происходит в сфере образования
За последние восемь лет в регионе уменьшилось число вузов (было 24 вуза при Василии Юрченко, стало — 19 при Андрее Травникове), школ (с 1082 до 985) и детских садов (с 707 до 628).
Процесс сокращения высших учебных заведений в регионе может продолжиться: в прошлом году частично свернул свою деятельность старейший частный вуз Новосибирска, Сибирская академия банковского и финансового дела, сохранив только научно-исследовательский институт, дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование. В прошлые годы проблемы возникали и у другого, на этот раз государственного вуза. В 2017 и 2018 годах СибГУТИ дважды за год лишали аккредитации по трем направлениям — «экономика и управление» (бакалавриат и аспирантура), «социология и социальная работа» (бакалавриат и аспирантура), «философия, этика и религиоведение» (аспирантура) по итогам проверки Рособрнадзора. Вместе с вузами сократилось и число студентов в регионе — на 30 тысяч человек за восемь лет.
В школах и детских садах с начала реформы в сфере образования (госпрограмма «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» 2015–2025 годы) количество учащихся, наоборот, существенно выросло. Если во времена Василия Юрченко на 1082 общеобразовательных учреждения приходилось более 260 тысяч школьников, то при нынешнем губернаторе на 985 учреждений приходится более 325 тысяч учеников. Аналогичная ситуация с детскими садами: было 707 дошкольных учреждений, затем при Владимире Городецком началось сокращение. Сейчас в регионе насчитывается 628 дошкольных учреждений — в них занимаются
Планы по увеличению числа школ и детсадов в регионе у властей есть. Например, в этом году планируют достроить школы в Советском, Октябрьском и Калининском районах, а также детские сады в жилмассивах «Восход» и «Северо-Чемской». В достроенные школы смогут ходить 3025 детей, в сады — 530.
В конце прошлого года в Новосибирске закончили строительство детского сада