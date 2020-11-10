В Новосибирске достроили новый детский сад на месте старых трех — в него смогут ходить 320 человек

В Новосибирске закончили строительство детского сада № 262 на улице Авиастроителей, 5а . Согласно разрешению на ввод в эксплуатацию, его стоимость составила 407 млн рублей.



Строительные работы начались в январе 2020 года. До этого на участке снесли два других детских сада, которые построили в 1934 году, и сад 1962 года постройки.

