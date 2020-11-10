В Новосибирске достроили новый детский сад на месте старых трех — в него смогут ходить 320 человек

В Новосибирске достроили детский сад на месте трех старых
В Новосибирске закончили строительство детского сада
Строительные работы начались в январе 2020 года. До этого на участке снесли два других детских сада, которые построили в 1934 году, и сад 1962 года постройки.
— После сноса дети были переведены как в первый корпус детского сада
2 ноября детский сад получил разрешение на ввод в эксплуатацию трехэтажного здания. Туда смогут ходить 320 детей в возрасте от 1,5 до
В этом году мэрия объявила аукцион на строительство детского сада в Южно-Чемском жилмассиве. На работы выделили