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В Новосибирске достроили новый детский сад на месте старых трех — в него смогут ходить 320 человек

Сейчас организация получает необходимые разрешения на работу

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В детском саду будет 17 групп

В детском саду будет 17 групп

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В Новосибирске достроили детский сад на месте трех старых

В Новосибирске закончили строительство детского сада № 262 на улице Авиастроителей, 5а. Согласно разрешению на ввод в эксплуатацию, его стоимость составила 407 млн рублей.

Строительные работы начались в январе 2020 года. До этого на участке снесли два других детских сада, которые построили в 1934 году, и сад 1962 года постройки.

— После сноса дети были переведены как в первый корпус детского сада № 262, так и в дошкольные учреждения Дзержинского и Калининского районов, — сообщили НГС в департаменте образования мэрии Новосибирска.

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2 ноября детский сад получил разрешение на ввод в эксплуатацию трехэтажного здания. Туда смогут ходить 320 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Их разделят на 17 групп. Также в детском саду будут работать по 17 воспитателей и нянь. Детский сад примет воспитанников после того, как получит разрешение на работу от надзорных органов. Точную дату мэрия пока не называет.

В этом году мэрия объявила аукцион на строительство детского сада в Южно-Чемском жилмассиве. На работы выделили 200 млн рублей, здание планируют достроить в 2021 году.

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Дзержинский райондепартамент образованиядетский саддошкольникистроительство
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