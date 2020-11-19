В «Европейском береге» достроили детский сад — туда уже набирают воспитателей

В Новосибирске достроили детский сад в ЖК «Европейский берег»
В Новосибирске закончили строительство детского сада
Строительство здания началось в октябре 2020 года. Деньги на его возведение — 250 млн рублей — выделили из федерального, регионального и городского бюджетов. К марту там закончили возведение фундаментов, установку стен подвала, плит перекрытий, несущих стен, кровли, крылец и пандусов, фасада.
13 ноября детскому саду дали разрешение на ввод здания в эксплуатацию.
— Сейчас ведется работа по получению лицензии на образовательную деятельность, в соответствии с действующим законодательством: производится оформление здания детского сада в муниципальную собственность и передача его в оперативное управление МАДОУ д/с
Также сейчас для детского сада набирают персонал, в том числе поваров. Там будут работать 24 воспитателя и 12 младших воспитателей. Сад сможет принять 220 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет, их разделят на 12 групп. Детей начнут принимать после того, как учреждение получит лицензию на ведение образовательной деятельности.
В феврале в департаменте образования сообщили, что наиболее напряженная ситуация с очередями в детский сад сложилась в Октябрьском районе, в том числе в ЖК «Европейский берег», Плющихинском жилмассиве и в районе педагогического университета.
На прошлой неделе новый детсад открыли в Дзержинском районе. Туда смогут ходить 320 детей.