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В «Европейском береге» достроили детский сад — туда уже набирают воспитателей

Сад рассчитан на 220 человек

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Здание уже получило разрешение на эксплуатацию

Здание уже получило разрешение на эксплуатацию

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В Новосибирске достроили детский сад в ЖК «Европейский берег»

В Новосибирске закончили строительство детского сада № 390 на улице Владимира Заровного, 30 в ЖК «Европейский берег». Он сможет принять 220 воспитанников.

Строительство здания началось в октябре 2020 года. Деньги на его возведение — 250 млн рублей — выделили из федерального, регионального и городского бюджетов. К марту там закончили возведение фундаментов, установку стен подвала, плит перекрытий, несущих стен, кровли, крылец и пандусов, фасада.

Рядом с садом лежат строительные материалы

Рядом с садом лежат строительные материалы

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13 ноября детскому саду дали разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

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— Сейчас ведется работа по получению лицензии на образовательную деятельность, в соответствии с действующим законодательством: производится оформление здания детского сада в муниципальную собственность и передача его в оперативное управление МАДОУ д/с № 390, проведение экспертиз, получение положительных заключений надзорных органов, — сообщили НГС в департаменте образования мэрии Новосибирска.

Также сейчас для детского сада набирают персонал, в том числе поваров. Там будут работать 24 воспитателя и 12 младших воспитателей. Сад сможет принять 220 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет, их разделят на 12 групп. Детей начнут принимать после того, как учреждение получит лицензию на ведение образовательной деятельности.

В феврале в департаменте образования сообщили, что наиболее напряженная ситуация с очередями в детский сад сложилась в Октябрьском районе, в том числе в ЖК «Европейский берег», Плющихинском жилмассиве и в районе педагогического университета.

На прошлой неделе новый детсад открыли в Дзержинском районе. Туда смогут ходить 320 детей.

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«Европейский берег»детский садстроительство
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