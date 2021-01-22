В Новосибирске назначили нового главного прокурора

В Новосибирске назначили нового прокурора — теперь им будет Роман Сивак, который ранее возглавлял прокуратуру Бердска. Приказ о назначении подписал генеральный прокурор РФ.
Известно, что Роман Сивак родился в 1975 году. Он закончил два вуза, где учился на юридическом направлении: Сибирскую академию госслужбы в 2000 году и Томский госуниверситет в 2009-м. В органах прокуратуры Сивак служит с сентября 2005 года. За это время он успел сменить должности помощника прокуроров Краснозерского, Здвинского и Каргатского районов области. Должность прокурора Бердска Сивак занимал с мая 2016 года.
— Зарекомендовал себя юридически грамотным, ответственным, инициативным работником, обладающим организаторскими способностями. За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором Новосибирской области. Женат, воспитывает сына, — написали на сайте прокуратуры.
Бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец подал в отставку в июле 2020 года по собственному желанию — он занимал пост около четырех лет. В ноябре Следственный комитет завел на него уголовное дело за превышение должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). Вместе с ним в деле фигурируют еще четыре человека: Александра Аверина и Дмитрий Куклин, а также Михаил Федосеев и Павел Кулибанов. Это следует из документа, который оказался в распоряжении редакции НГС. Кто эти люди и в чем их подозревают — читайте в этом материале.
Сейчас Денис Ференец содержится в СИЗО