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Бывший прокурор Новосибирска Денис Ференц обжалует заключение в СИЗО

Пока он должен находиться под стражей до января 2021 г.

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Дениса Ференца подозревают в превышении полномочий

Дениса Ференца подозревают в превышении полномочий

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Обвиняемый в превышении полномочий экс-прокурор Новосибирска подал апелляционную жалобу

В четверг, 27 ноября, в суд поступила апелляция по мере пресечения экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца, которого обвиняю в превышении полномочий.

— В Центральный районный суд города Новосибирска поступила апелляционная жалоба на постановление суда от 25.11.2020 об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Ференца Д. Л., — сообщается на сайте Центрального районного суда.

В минувшую среду суд отправил подозреваемого в СИЗО до января следующего года. Кроме него, под стражу заключена бывшая руководительница управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона Александра Аверина.

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О задержании бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца стало известно утром 23 ноября. Денис Ференец занимал должность прокурора Новосибирска с 2016-го по 2020 год. Вместе с ним в деле фигурируют еще четыре человека: Александра Аверина и Дмитрий Куклин (их фамилии стали известны накануне), а также Михаил Федосеев и Павел Кулибанов. Это следует из документа, который оказался в распоряжении редакции НГС. Кто эти люди и в чем их подозревают — читайте в этом материале.

Позже стало известно об аресте директора ООО «ГУМ» Дмитрия Куклина, который проходит по уголовному делу Дениса Ференца.

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СИЗОапелляционная жалобасудДенис Ференец
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