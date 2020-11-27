Бывший прокурор Новосибирска Денис Ференц обжалует заключение в СИЗО

В четверг, 27 ноября, в суд поступила апелляция по мере пресечения экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца, которого обвиняю в превышении полномочий.

— В Центральный районный суд города Новосибирска поступила апелляционная жалоба на постановление суда от 25.11.2020 об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Ференца Д. Л., — сообщается на сайте Центрального районного суда.

В минувшую среду суд отправил подозреваемого в СИЗО до января следующего года. Кроме него, под стражу заключена бывшая руководительница управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона Александра Аверина.