Суд отправил в СИЗО бизнесмена, замешанного в уголовном деле экс-прокурора Новосибирска

Центральный районный суд Новосибирска отправил в СИЗО бизнесмена Дмитрия Куклина, которого подозревают в пособничестве в заведомо ложном доносе.



— В отношении обвиняемого Куклина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 января 2021 года, — сообщили в пресс-службе Центрального суда.



По данным «Контур.Фокуса», Дмитрий Куклин является также учредителем и руководителем ряда крупных новосибирских компаний, в том числе ООО «ГУМ», ООО «Гум-Инвест» и ООО УК «ЦУМ».



Арест Дмитрия Куклина связан с задержанием экс-прокурора Дениса Ференца. Вместе с ними в деле фигурируют еще четыре человека: Александра Аверина и Дмитрий Куклин (их фамилии стали известны накануне), а также Михаил Федосеев и Павел Кулибанов. Это следует из документа, который оказался в распоряжении редакции НГС. Кто эти люди, и в чем их подозревают — читайте в этом материале.