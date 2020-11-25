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Суд отправил в СИЗО бизнесмена, замешанного в уголовном деле экс-прокурора Новосибирска

Дмитрий Куклин пробудет под стражей до 13 января

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Дмитрий Куклин пробудет в СИЗО до января 2021 года

Дмитрий Куклин пробудет в СИЗО до января 2021 года

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В Новосибирске директора ООО «ГУМ» заключили под стражу

Центральный районный суд Новосибирска отправил в СИЗО бизнесмена Дмитрия Куклина, которого подозревают в пособничестве в заведомо ложном доносе.

— В отношении обвиняемого Куклина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 января 2021 года, — сообщили в пресс-службе Центрального суда.

По данным «Контур.Фокуса», Дмитрий Куклин является также учредителем и руководителем ряда крупных новосибирских компаний, в том числе ООО «ГУМ», ООО «Гум-Инвест» и ООО УК «ЦУМ».

Арест Дмитрия Куклина связан с задержанием экс-прокурора Дениса Ференца. Вместе с ними в деле фигурируют еще четыре человека: Александра Аверина и Дмитрий Куклин (их фамилии стали известны накануне), а также Михаил Федосеев и Павел Кулибанов. Это следует из документа, который оказался в распоряжении редакции НГС. Кто эти люди, и в чем их подозревают — читайте в этом материале.

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СИЗОарестсуд
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