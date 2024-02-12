Экс-прокурор Новосибирской области Фалилеев обжаловал приговор за взятки

Бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев обжаловал приговор за получение взяток в несколько миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте Ленинского районного суда города Барнаула.
Напомним, Владимир Фалилеев, по версии следствия, на протяжении нескольких лет получал взятки от бизнесмена Олега Ярового. Их размер составил 11 миллионов рублей. Дело Владимира Фалилеева слушалось в Барнауле, по обвинению во взятках он получил 9 лет колонии строгого режима, а также штраф в 5,7 миллиона рублей.
После вынесения вердикта представители защиты сообщили, что намерены обжаловать решение суда. Жалоба адвоката поступила в суд 12 февраля, она принята к производству. Ожидается, что до 27 февраля региональная прокуратура представит возражения на апелляцию. После этого дело направят для рассмотрения в Алтайский краевой суд.
Ранее в Барнауле также начался суд над бывшим заместителем прокурора Новосибирской области Любовью Кузьменок. Ее обвиняют в получении взяток, а также в злоупотреблении полномочиями.