Новосибирцы выбрали 10 лучших компаний города на «Народной премии НГС»

Сегодня, 25 августа, на сцене Оперного театра мы подвели итоги «Народной премии НГС» и вручили статуэтки победителям: 10 из них выбрали новосибирцы, две — спецноминации от губернатора региона. Еще одну отметила редакция.



Каждую компанию выходили награждать народный герой, о котором писала редакция НГС, и приглашенный звездный.

Первая номинация, победителя в которой объявили, — это «Доставка года». Победителя вышли награждать инструктор парашютного спорта Нина Лакиза и эпатажный блогер Новосибирска Ольга Платонова. Награду получил «Самокат».