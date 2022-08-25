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Новосибирцы выбрали 10 лучших компаний города на «Народной премии НГС»

За них новосибирцы отдали больше всего голосов

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Ведущими премии в этом году стали Андрей Малахов и Пелагея

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Сегодня, 25 августа, на сцене Оперного театра мы подвели итоги «Народной премии НГС» и вручили статуэтки победителям: 10 из них выбрали новосибирцы, две — спецноминации от губернатора региона. Еще одну отметила редакция.

Каждую компанию выходили награждать народный герой, о котором писала редакция НГС, и приглашенный звездный.

Первая номинация, победителя в которой объявили, — это «Доставка года». Победителя вышли награждать инструктор парашютного спорта Нина Лакиза и эпатажный блогер Новосибирска Ольга Платонова. Награду получил «Самокат».

Следующая номинация — «Кофейня и кондитерская года», в которой победила семейная кондитерская BISCUIT HOUSE. Это же заведение получило награду и в прошлом году. Его владельцев наградили герой материала НГС Артём Гейко — молодой рэпер, который учится жить после комы. И заместитель директора новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил две свои спецноминации: «Гуманитарный проект года» — Фонд «Интеграция» и «Патриотический проект года» — Новосибирское региональное общественное движение «Защитник».

Далее озвучили победителя номинации «База отдыха года». На сцену для нагрждения победителя вышли автор стрит-арт мозаики Галина Боярищева и новосибирский актер театра и кино Павел Поляков. Статуэтку они вручили компании «Мира Термы».

«Жилым комплексом года» стал микрорайон «Европейский берег». Награду вручили тренер по адаптивным танцам Роман Панин и народная артистка России Ирина Алфёрова.

Самый популярный повар Новосибирска Евгения Романова и профессиональные юмористы Александр Коптель и Наталья Медведева вручили награду в номинации «Бар и ресторан года». По результатам голосования им стал SABAI BAR.

«Спортивным центром года» стал клуб функционального тренинга Crossbox Kontora. На сцену поднялись тренер женской хоккейной команды «Гризли» Роман Фокин и Олимпийская чемпионка СССР по баскетболу, президент клуба «Динамо», советник мэра Новосибирска по спорту Ирина Минх.

По результатам голосования «Медицинским центром года» стала клиника «Евромед». В этой номинации награду вручил мэр наукограда Кольцово Николай Красников, также на сцену поднялись народные герои Наталья и Алексей Першины. Эта семейная пара организовала дом для бездомных.

Победитель в номинации «Цветочный салон года» стала цветочная база «БукетОпт». Награду вручила сибирячка Наталья Иванцова, которая своими руками сделала парк «Сияние», и создатель и бессменный лидер группы REFLEX Ирина Нельсон.

«Детским центром года» стала сеть семейных активити-парков «РИО kids». На вручение номинации вышли директор школы Елена Минаева и актеры, которые исполнили роли в фильме «Приключения Электроник» Юрий и Владимир Торсуевы.

В номинации «Сделано в Сибири» победил бренд декоративной и уходовой косметики «SHIK».

Победителя наградили предприниматель Александр Васенёв, который занимается изготовлением вещей из рыбьей кожи, и блогер модель и основатель бренда Maman Folle Марина Трубицына, которая известна под псевдонимом «Марипуля».

«Бизнес года» выбрала редакция НГС. И имя победителя озвучила исполняющая обязанности главного редактора Елена Гурьянова. Она вручила статуэтку «Мира Парку».

Ранее мы показывали, какие дипломы «Народной премии НГС» получили 100 лучших компаний города, по версии новосибирцев.

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