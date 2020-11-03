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Дом бездомных: НГС побывал в страшном месте — там живут люди без надежды на будущее (когда-то у них было всё)

Они остались одни, потеряли семью, друзей и работу — прочитайте этот тяжелый текст и посмотрите видео

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В этом доме люди снова обретают надежду на лучшее и чувствуют себя нужными

В этом доме люди снова обретают надежду на лучшее и чувствуют себя нужными

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В Новосибирске есть дом, где живут больные и бездомные

В жизни каждого человека может случиться нечто страшное, после чего он остается один, никому не нужный, без еды, одежды, крыши над головой и средств к существованию. Чаще в подобных ситуациях оказываются старики, реже — молодые люди, по тем или иным причинам вынужденные бродяжничать. И у тех, и у других печальному финалу предшествуют разные обстоятельства. В нашем городе существуют места, куда может прийти каждый бездомный и попросить помощи — ему никогда не откажут, еда и укромный уголок найдутся для всех нуждающихся. Корреспонденты НГС побывали в одном из таких домов милосердия — там живут частично или полностью обездвиженные люди. Рассказываем, что мы увидели, с кем пообщались (и даже пару раз всплакнули).

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Отвлекитесь, посмотрите видео — оно точно не оставит вас равнодушным:

Заведуют домами помощи супруги Наталья и Алексей Першины. Наталью сотрудники и обитатели домов заботливо называют «наша мамочка». Женщина всю жизнь проработала в сфере оказания помощи людям — после окончания института Наталья устроилась в соцзащиту, а после переезда из Алтайского края в Новосибирск попала в благотворительный фонд, где занимала должность администратора.

Наталья Першина, учредитель АНО «Твой дом»

Наталья Першина, учредитель АНО «Твой дом»

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— Однажды мы с моим еще маленьким сыном возвращались домой, была осень, октябрь. В тот день как будто все бездомные города вышли из своих укрытий и, как в замедленной съемке, пошли на меня. Уже потом я поняла, что это было место их дислокации. Сын тогда сказал: «Мама, смотри, твоя ползёт!» Я восприняла это как вызов и начала помогать бездомным — приводила домой, старалась накормить, переодеть, — вспоминает Наталья и добавляет, что её мама была не в восторге от действий дочери. — Она была в шоке от того, что у нас дома переодеваются, моются и едят бездомные.

В приют люди попадают через государственные структуры — больницы, полицию, соцзащиту, кто-то приходит сам, кого-то приводят неравнодушные к чужой судьбе, или сотрудники фонда сами ищут на улице тех, кому нужна помощь

В приют люди попадают через государственные структуры — больницы, полицию, соцзащиту, кто-то приходит сам, кого-то приводят неравнодушные к чужой судьбе, или сотрудники фонда сами ищут на улице тех, кому нужна помощь

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Тем не менее бездомные продолжали с частой периодичностью появляться в квартире Натальи — тогда женщина была еще не замужем (первый муж Натальи умер) и жила вдвоем с сыном.

— Потом уже я поняла, что это массовая нужда целой социальной группы, и начала делать всё, что в моих силах. Я арендовала дом, в который мог прийти каждый нуждающийся и принять решение — менять свою жизнь или дальше вести бродяжный образ жизни. Постепенно ко мне начали присоединяться люди. К тому времени я второй раз вышла замуж, и мой супруг Алексей полностью поддержал мою деятельность, мы начали вместе заниматься домом помощи — эти люди сейчас также в его сердце, — продолжает рассказывать Наталья.

В приюте есть свой повар — он вкусно готовит и всегда на позитиве

В приюте есть свой повар — он вкусно готовит и всегда на позитиве

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В 2016 году было оформлено юрлицо. Сейчас в АНО «Твой дом» входят четыре дома — предстационар, распределительный пункт — первая локация, куда попадают люди: их осматривает врач, берет необходимые анализы, делает флюорографию. После с новоприбывшими разговаривают соцработники, выясняют их историю, насколько утрачены социальные связи, есть ли документы, а после решают, как действовать дальше: не все приходят, чтобы остаться, кому-то просто нужны еда и спальное место на ночь. Другой стационар для людей пенсионного возраста, которые трудоспособны — люди там живут, ведут хозяйство, команда фонда помогает им устроиться на работу. Третий дом занимают выходцы из детских домов, которым негде жить — им также помогают с работой и социализацией. Четвертый дом для лежачих больных — частично или полностью обездвиженных.

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Дом на улице <nobr class="_">Барьерной, 28</nobr> — здесь живут лежачие больные

Дом на улице Барьерной, 28 — здесь живут лежачие больные

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— Однажды к нам попала женщина-архитектор с двумя высшими образованиями. У нее не было своих детей, всю жизнь она прожила с мужчиной в гражданском браке, а после его смерти его дети попросили её выехать из квартиры. Мы нашли её, когда она бродяжничала на ж.-д. вокзале. Для меня это был шок — она понадеялась на доброту людей, думала, что с ней ничего подобного никогда не произойдет. Сколько людей — столько историй. Бывает, люди остаются одинокими по своей вине — сами нарушают отношения с близкими, выпивают, ведут деструктивный образ жизни, и родственники не хотят контактировать с ними, в таких случаях мы стараемся помочь наладить связи, чтобы кто-то из родни навещал их, это важно. К нам попадает очень много погорельцев, люди после инсульта, за которыми некому ухаживать, — рассказывает Наталья.

В комнате проживает по четыре человека

В комнате проживает по четыре человека

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Основной поток людей поступает в «Твой дом» благодаря работе патруля спасения — ответственный за эту задачу Алексей Першин — муж Натальи. Вместе с кем-то из членов команды (а иногда и вместе с супругой) он выезжает патрулировать улицы, бывает, ездит целый день и привозит по несколько человек. Команда уже знает места скопления бездомных, едет туда и предлагает помощь, но не все её принимают. Алексей говорит, что в некоторых людях прочно засел дух бродяжничества, они привыкли к такому образу жизни и не хотят ничего менять, а, может быть, боятся.

Исполнительный директор АНО «Твой дом» Алексей Першин

Исполнительный директор АНО «Твой дом» Алексей Першин

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— Однажды нам позвонила жительница ОбьГЭСа и сказала, что в коллекторе живут люди. Мы приехали, а там женщина со сломанной ногой, на улицу не выходила уже два года, и мужчина, который приносил ей еду. Мухи, грязь, условия ужасающие, но они отказались с нами ехать. Насильно мы никогда никого не забираем — сделали для них всё необходимое — оказали медицинскую помощь, дали визитки с нашим адресом и уехали, — рассказывает Алексей.

Люди живут в приюте на постоянной основе

Люди живут в приюте на постоянной основе

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Дома помощи находятся в аренде — муниципальной или коммерческой. Бюджет формируется в несколько этапов — фандрайзинг, частные пожертвования, помощь юридических лиц, пишутся письма в фонд президентского гранта.

— Мы являемся поставщиками социальных услуг, работаем по 442-му федеральному закону, как субсидия — возмещение затраченных средств на содержание людей. Оказание услуг подкреплено документом: на основании договора проживающие в домах передают на свое содержание 75% от своего дохода — пенсия, инвалидность. Те, у кого нет средств, — в процессе оформления или работают. Также организация размещена на платформе «СберВместе» и на сайте фонда «Нужна помощь». В среднем в месяц на содержание одного человека уходит 21–23 тысячи рублей, в зависимости от стандарта по оказанию услуг. Если, например, человека нужно кормить с ложки и менять ему памперсы — это полное поддержание жизнедеятельности — это 25–26 тысяч рублей в месяц. Есть частично лишенные дееспособности — 16–17 тысяч в месяц, — рассказывает Наталья.

В среднем в месяц на содержание одного человека уходит <nobr class="_">21–23 тысячи</nobr> рублей, в зависимости от стандарта по оказанию услуг

В среднем в месяц на содержание одного человека уходит 21–23 тысячи рублей, в зависимости от стандарта по оказанию услуг

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Дом на Барьерной, 28 отличается от остальных домов — здесь живут люди, прикованные к кровати. У некоторых жильцов отсутствуют нижние конечности, кто-то обездвижен после инсульта. Их содержание в месяц обходится в среднем 21–23 тысячи рублей. Стационар имеет медицинскую лицензию, в состав основного персонала входит медработник, который по назначению терапевта выдает препараты, делает уколы. Специально для мужчин работает санитар — Наталья и Алексей считают важным этот момент. С некоторыми жильцами работают психологи — у каждого проживающего своя нелегкая судьба, порой случаются мелкие конфликты, но в целом все живут дружно, общаются между собой, за некоторыми жильцами закреплены волонтеры, приходят в гости родственники. У проживающих есть свободные часы, которые они проводят за общением, чтением книг, просмотром телевизора и прогулками.

В приюте очень много книг

В приюте очень много книг

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— К нам поступила бабушка — Клавдия Георгиевна Локтионова, 82 года. Крепкая была бабуля, советской закалки, к врачам не ходила, даже не думала о том, что с ней может что-то случиться. Похоронила сначала мужа, потом сына. Жила одна в частном доме, хозяйство на ней, всё сама. Пошла в магазин — случился инсульт. Когда её к нам привезли, мы думали, она не выживет, выхаживали её. Прошло уже три месяца, начали шевелиться руки, ноги, начала есть самостоятельно, — рассказывает Ольга Тюкалова, социальный педагог и управляющая приюта на Барьерной, 28.

Ольга&nbsp;Тюкалова, социальный педагог и управляющая приюта на <nobr class="_">Барьерной, 28</nobr>

Ольга Тюкалова, социальный педагог и управляющая приюта на Барьерной, 28

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Ольга ласково называет жильцов малышами. Жительница дома на Барьерной — Галина Александровна Трубачова — говорит, что Ольга ей как дочь: женщина попала в приют три месяца назад. Уже 13 лет она находится в недвижимом состоянии: помимо рассеянного склероза, у Галины Александровны не двигаются рука и нога.

— Ольга ходит за мной, как за матерью. Меня когда привезли — я выглядела плохо, Ольга меня помыла, подстригла волосы, ногти, в порядок привела. Всё, что попросишь, — сделает, — говорит Галина.

Галина Александровна сказала, что ей нравится в приюте

Галина Александровна сказала, что ей нравится в приюте

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— В силу инсультовых осложнений многие живут прошлым, не у всех стопроцентно восстанавливается память. Они быстро адаптируются к новым жилищным условиям, минимум три месяца, кто-то дольше — в силу характера. Сейчас в нашем доме проживает 26 человек, — рассказывает Ольга.

Евгения Троян попала в приют после инсульта — сейчас женщина уже может связно говорить и самостоятельно есть

Евгения Троян попала в приют после инсульта — сейчас женщина уже может связно говорить и самостоятельно есть

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Находиться в любом из домов АНО «Твой дом» можно бессрочно. В доме на Барьерной, 28 живут люди на постоянной основе, в остальных домах — по ситуации, сотрудники фонда помогают решить жилищный вопрос. На сегодняшний день фонд нуждается в том, чтобы открыть еще один стационар для лежачих больных, но пока не имеет возможности. Местные жители каждого из стационаров уже привыкли к необычному соседству — помогают, чем могут, приносят еду, вещи, заходят в гости пообщаться с жителями — старикам очень важно чувствовать себя нужными и интересными для других людей.

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