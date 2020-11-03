Дом бездомных: НГС побывал в страшном месте — там живут люди без надежды на будущее (когда-то у них было всё)

Тем не менее бездомные продолжали с частой периодичностью появляться в квартире Натальи — тогда женщина была еще не замужем (первый муж Натальи умер) и жила вдвоем с сыном.



— Потом уже я поняла, что это массовая нужда целой социальной группы, и начала делать всё, что в моих силах. Я арендовала дом, в который мог прийти каждый нуждающийся и принять решение — менять свою жизнь или дальше вести бродяжный образ жизни. Постепенно ко мне начали присоединяться люди. К тому времени я второй раз вышла замуж, и мой супруг Алексей полностью поддержал мою деятельность, мы начали вместе заниматься домом помощи — эти люди сейчас также в его сердце, — продолжает рассказывать Наталья.

