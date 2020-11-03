Дом бездомных: НГС побывал в страшном месте — там живут люди без надежды на будущее (когда-то у них было всё)

В Новосибирске есть дом, где живут больные и бездомные
В жизни каждого человека может случиться нечто страшное, после чего он остается один, никому не нужный, без еды, одежды, крыши над головой и средств к существованию. Чаще в подобных ситуациях оказываются старики, реже — молодые люди, по тем или иным причинам вынужденные бродяжничать. И у тех, и у других печальному финалу предшествуют разные обстоятельства. В нашем городе существуют места, куда может прийти каждый бездомный и попросить помощи — ему никогда не откажут, еда и укромный уголок найдутся для всех нуждающихся. Корреспонденты НГС побывали в одном из таких домов милосердия — там живут частично или полностью обездвиженные люди. Рассказываем, что мы увидели, с кем пообщались (и даже пару раз всплакнули).
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Автор: Антон Дигаев
Заведуют домами помощи супруги Наталья и Алексей Першины. Наталью сотрудники и обитатели домов заботливо называют «наша мамочка». Женщина всю жизнь проработала в сфере оказания помощи людям — после окончания института Наталья устроилась в соцзащиту, а после переезда из Алтайского края в Новосибирск попала в благотворительный фонд, где занимала должность администратора.
— Однажды мы с моим еще маленьким сыном возвращались домой, была осень, октябрь. В тот день как будто все бездомные города вышли из своих укрытий и, как в замедленной съемке, пошли на меня. Уже потом я поняла, что это было место их дислокации. Сын тогда сказал: «Мама, смотри, твоя ползёт!» Я восприняла это как вызов и начала помогать бездомным — приводила домой, старалась накормить, переодеть, — вспоминает Наталья и добавляет, что её мама была не в восторге от действий дочери. — Она была в шоке от того, что у нас дома переодеваются, моются и едят бездомные.
Тем не менее бездомные продолжали с частой периодичностью появляться в квартире Натальи — тогда женщина была еще не замужем (первый муж Натальи умер) и жила вдвоем с сыном.
— Потом уже я поняла, что это массовая нужда целой социальной группы, и начала делать всё, что в моих силах. Я арендовала дом, в который мог прийти каждый нуждающийся и принять решение — менять свою жизнь или дальше вести бродяжный образ жизни. Постепенно ко мне начали присоединяться люди. К тому времени я второй раз вышла замуж, и мой супруг Алексей полностью поддержал мою деятельность, мы начали вместе заниматься домом помощи — эти люди сейчас также в его сердце, — продолжает рассказывать Наталья.
В 2016 году было оформлено юрлицо. Сейчас в АНО «Твой дом» входят четыре дома — предстационар, распределительный пункт — первая локация, куда попадают люди: их осматривает врач, берет необходимые анализы, делает флюорографию. После с новоприбывшими разговаривают соцработники, выясняют их историю, насколько утрачены социальные связи, есть ли документы, а после решают, как действовать дальше: не все приходят, чтобы остаться, кому-то просто нужны еда и спальное место на ночь. Другой стационар для людей пенсионного возраста, которые трудоспособны — люди там живут, ведут хозяйство, команда фонда помогает им устроиться на работу. Третий дом занимают выходцы из детских домов, которым негде жить — им также помогают с работой и социализацией. Четвертый дом для лежачих больных — частично или полностью обездвиженных.
— Однажды к нам попала женщина-архитектор с двумя высшими образованиями. У нее не было своих детей, всю жизнь она прожила с мужчиной в гражданском браке, а после его смерти его дети попросили её выехать из квартиры. Мы нашли её, когда она бродяжничала на ж.-д. вокзале. Для меня это был шок — она понадеялась на доброту людей, думала, что с ней ничего подобного никогда не произойдет. Сколько людей — столько историй. Бывает, люди остаются одинокими по своей вине — сами нарушают отношения с близкими, выпивают, ведут деструктивный образ жизни, и родственники не хотят контактировать с ними, в таких случаях мы стараемся помочь наладить связи, чтобы кто-то из родни навещал их, это важно. К нам попадает очень много погорельцев, люди после инсульта, за которыми некому ухаживать, — рассказывает Наталья.
Основной поток людей поступает в «Твой дом» благодаря работе патруля спасения — ответственный за эту задачу Алексей Першин — муж Натальи. Вместе с кем-то из членов команды (а иногда и вместе с супругой) он выезжает патрулировать улицы, бывает, ездит целый день и привозит по несколько человек. Команда уже знает места скопления бездомных, едет туда и предлагает помощь, но не все её принимают. Алексей говорит, что в некоторых людях прочно засел дух бродяжничества, они привыкли к такому образу жизни и не хотят ничего менять, а, может быть, боятся.
— Однажды нам позвонила жительница ОбьГЭСа и сказала, что в коллекторе живут люди. Мы приехали, а там женщина со сломанной ногой, на улицу не выходила уже два года, и мужчина, который приносил ей еду. Мухи, грязь, условия ужасающие, но они отказались с нами ехать. Насильно мы никогда никого не забираем — сделали для них всё необходимое — оказали медицинскую помощь, дали визитки с нашим адресом и уехали, — рассказывает Алексей.
Дома помощи находятся в аренде — муниципальной или коммерческой. Бюджет формируется в несколько этапов — фандрайзинг, частные пожертвования, помощь юридических лиц, пишутся письма в фонд президентского гранта.
— Мы являемся поставщиками социальных услуг, работаем по
Дом на Барьерной, 28 отличается от остальных домов — здесь живут люди, прикованные к кровати. У некоторых жильцов отсутствуют нижние конечности, кто-то обездвижен после инсульта. Их содержание в месяц обходится в среднем
— К нам поступила бабушка — Клавдия Георгиевна Локтионова,
Ольга ласково называет жильцов малышами. Жительница дома на Барьерной — Галина Александровна Трубачова — говорит, что Ольга ей как дочь: женщина попала в приют три месяца назад. Уже
— Ольга ходит за мной, как за матерью. Меня когда привезли — я выглядела плохо, Ольга меня помыла, подстригла волосы, ногти, в порядок привела. Всё, что попросишь, — сделает, — говорит Галина.
— В силу инсультовых осложнений многие живут прошлым, не у всех стопроцентно восстанавливается память. Они быстро адаптируются к новым жилищным условиям, минимум три месяца, кто-то дольше — в силу характера. Сейчас в нашем доме проживает
Находиться в любом из домов АНО «Твой дом» можно бессрочно. В доме на
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