Как два сибиряка учат танцевать особенных детей — родители не верили, что это возможно

Дети с синдромом Дауна из Новосибирска готовятся к международным соревнованиям по танцам
Родители часто встают перед выбором, чем занять ребенка — рисование, музыка, спорт? Ведь важно, чтобы это было полезно и нравилось ему самому. Среди всех направлений, которые предлагает дополнительное образование, сложно выбрать что-то одно. Но что делать, если выбор, наоборот, очень мал? С такой проблемой часто сталкиваются те, кто воспитывает детей с ограниченными возможностями здоровья, ведь далеко не каждый кружок умеет с ними работать. Но в Новосибирске у этих детей есть возможность даже заниматься бальными танцами, и желающих так много, что педагогов уже стало не хватать. Корреспондент НГС Екатерина Евстафьева поговорила с тренерами Сергеем Шергеем и Романом Паниным, которые танцуют с детьми с синдромом Дауна или другими особенностями здоровья. А их родители рассказали, как занятия меняют их мир.
Сперва посмотрите наш добрый и трогательный фильм о работе двух танцоров с особенными детьми. И, конечно, полюбуйтесь парами, танцующими вальс и ча-ча-ча. В конце вас ждет рассказ решительной Юлии, которая делает всё, чтобы поехать в Австрию на соревнования и одержать там победу.
«Она как медвежонок была»
В марте Насте исполнилось 12 лет. С прошлого года девочка ходит в центр «Романтика» на занятия бальными танцами. Ее тренер — Сергей Шергей. В детстве у девочки обнаружили задержку развития, из-за которой возникли проблемы с двигательной активностью и речью. Мама Насти Наталья Гетман рассказала, что долго пыталась найти центр, в котором к ее дочери найдут подход и помогут раскрыться. И в 2020 году из соцсетей узнала о Сергее, который стал лауреатом конкурса «Сердце отдаю детям» за работу с детьми с ОВЗ. После этого она привела дочь на занятия.
— Первоначально она как медвежонок была, — рассказывает Наталья. — Движения были очень резкими и грубыми, не было такой пластики, как у девочки. Постоянно ходила со сложенными плечами и смотрела вниз. Это была ее позиция, она очень боялась мира, который окружал, и всегда была в этом «коконе». Мы всё перепробовали. Ходили на плавание, йогу, где только не были. Но раскрыть Настю, поднять ей головку, открыть глаза на то, что мир очень интересный и красивый, не получалось. Наконец, мы нашли человека, который смог это сделать.
Сергей рассказал, что, когда Настя пришла на танцы, у нее был гипертонус мышц (они были сильно напряжены). С ней тренер занимается индивидуально. Результат стал заметен очень быстро, девочка уже с первого занятия перестала отводить глаза, расправила плечи и стала изучать движения.
— Когда первая тренировка была, она зашла и стояла не шевелясь. Я вышла, занятие началось. Честно говоря, не верила, что получится. Думала, все затянется на долгое время и Настю мы не сможем раскрыть. Прошло полчаса, мне тренер предложил зайти посмотреть, что получилось. И когда увидела, то заплакала, потому что Настя уже танцевала с высоко поднятой головой, с расправленными плечами, улыбалась, смотрела тренеру в глаза, без страха, без сомнения, — вспоминает Наталья.
Самым удивительным для матери стало то, что дочь разрешила Сергею к ней прикасаться — раньше она не разрешала обнимать ее даже отцу. Также Настя стала более общительной, она с радостью рассказывает знакомым, что занимается бальными танцами.
— Настя такой особенный ребенок, я не могу сказать, что у нее было в головке, почему так воспринимала мир. Но она к себе не подпускала папу, не давала себя обнимать. Он безумно ее любит, для него это была болезненная тема, очень по этому поводу переживал, — рассказывает Наталья. — Потом мы пришли к Сергею. Я не знаю, что он с Настей сделал, но вот с этого момента папа спокойно подходит к Насте, они общаются, он ее обнимает, и она обнимает его в ответ. То есть она стала разрешать близкому человеку до себя дотрагиваться. Для нас это вообще… Без слез нельзя рассказывать, потому что в семье это воспринималось как что-то волшебное.
Как испытатель военной техники решил танцевать с детьми
По первому образованию Сергей — испытатель военной техники, он окончил Сибирскую государственную геодезическую академию. Однако уже во время учебы понял, что его больше интересует работа преподавателем.
— Я жил в Якутии, школа была танцевальная, не очень сильная, — вспоминает тренер. — Когда я ехал в Новосибирск, думал, что танцевать не буду, по крайней мере профессионально. Поступил в технический вуз. На танцы пошел заниматься просто для себя. Потом так сложилось, что педагог ушла в декрет и меня поставили поработать с детьми. Мне это понравилось, затянуло. В середине второго курса я понял, что доучусь, получу диплом, но пойду по другому пути. Потом уже, окончив СГГА, прошел две профессиональные переподготовки.
С особенными детьми Сергей начал заниматься шесть лет назад. Тогда к нему в группу привели мальчика, мама которого не могла найти другую подходящую студию.
— Было страшно браться за это. Но когда приходят родители с такими детьми, можно сказать, со слезами на глазах, потому что их не берут в другие секции, не могу отказать. Когда привели первого такого ребенка, я сказал, что отдельной группы нет, предложил заниматься совместно с остальными детьми. У меня есть несколько детей, с которыми мы работаем в индивидуальном порядке, — это мальчик с синдромом Дауна, девочка с задержкой развития. А есть дети, которые работают в группе с обычными детьми, — объяснил Сергей.
Когда первый мальчик пришел в коллектив, возникали сложности из-за того, как воспринимали его другие. По словам тренера, занятия нужны в том числе и для того, чтобы научить других воспитанников общаться с особенными детьми. Поэтому в «Романтике» не набирают отдельную группу для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас этот 13-летний мальчик уже спокойно чувствует себя в коллективе, к нему относятся, как и ко всем остальным. Также вместе со всеми занимаются дети с незначительными нарушениями — те, у кого проблемы с координацией, зрением или слухом.
«Делает какие-то нереальные успехи»
В прошлом году на занятия стал ходить шестилетний мальчик Борис с синдромом Дауна. Его мама Олеся Трапезникова рассказала, что даже не думала о том, что ее сын займется бальными танцами. Она, как и многие, хотела найти студию, где с ее сыном смогут заниматься. И в «Романтике» сказали, что Бориса примут.
— Мы начали заниматься, делали разметку, которая помогала детям понять схему движения в танце, и через два месяца участвовали в конкурсе, успешно мальчик выступил, — объясняет Сергей. — Не всегда обычные дети так быстро запоминают эти фигуры. На мой взгляд, для его возраста он делает какие-то нереальные успехи. Любит со взрослыми девчонками танцевать. Когда ученицы постарше приходят, мы их в пару ставим, он счастливый такой.
Для конкурса Борису нужно было станцевать перед камерой, чтобы потом запись отправили жюри. Несмотря на то что он не очень любит танцевать вне студии, здесь он не стеснялся и сделал все, как было нужно.
— Мы замерли, когда его поставили одного перед камерами. Он все сделал, улыбался, мама была в восторге. Иногда сам удивляешься, что они могут сделать, — поделился Сергей.
По словам мамы мальчика, детям с ментальными нарушениями бывает трудно управлять своим телом, но танцы в этом помогают. Теперь Борис начинает пританцовывать даже тогда, когда просто слышит музыку. Однако раньше Олеся не была уверена в том, что ее сын сможет успешно заниматься:
— Конечно, были сомнения. Но поддержал тренер, сказал, что все получится, мы научимся, выучим танец. Я, имея определенный опыт, верила не очень, сомневалась. Но пока нам нравится очень.
Она объяснила, что на занятиях он познакомился с девочками Ксюшей и Ариной, с которыми теперь регулярно общается. Это помогает восполнить нехватку социализации.
«И вы думаете, что у них получится?»
В Заельцовском районе танцы для детей с синдромом Дауна проводит Роман Панин. Он занимается этим уже три года. Тренер рассказал, как пришел к такой работе:
— В детстве я столкнулся с тем, что у моей племянницы был детский церебральный паралич. Когда она росла, мама говорила, что было бы прекрасно, если бы Кристина тоже танцевала. Думаю, в моей памяти отложилось то, как моя мама хотела, чтобы у ее внучки была возможность танцевать. В то время у нас в городе не было возможности таких занятий, они еще не проводились. Спустя много лет, когда я почувствовал, что у меня есть необходимые ресурсы — педагогический состав, опыт работы, решил заниматься с детьми с ОВЗ и инвалидностью.
В первый раз он провел мастер-класс для детей с синдромом Дауна по просьбе руководителя проекта «Радость жизни» Елены Забировой-Городецкой. Она пригласила Романа, потому что слышала, что он хочет работать в этом направлении.
— Когда я вышел после первого занятия, жена позвонила мне и спросила, как все прошло. Я ответил, что солнечных детей не зря называют именно так, потому что они очень позитивные и добрые. Да, безусловно, у них есть интеллектуальные нарушения, поэтому не так быстро усваивают материал. Но это открытые, позитивные ребятишки, с которыми мне понравилось работать. Я не испытывал никакого стресса, хотя слышал от многих коллег, что работа будет довольно непростой, — вспоминает тренер.
Роман обратился к руководству центра детского творчества «Заельцовский» и сказал, что может начать проводить тренировки для особенных детей, тем более что в них есть потребность. Также он занимается с учениками коррекционных школ
— Дети приезжают со всего города — Академгородка, левого берега. Сейчас есть проблема в том, что количество занимающихся быстро растет, но не хватает специалистов, — говорит Роман. — Я готовлю своих взрослых спортсменов, танцоров к тому, чтобы работать с ребятами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В этом году один из студентов, девушка, начала работать с лицами с проблемами речи и слуха. Я стараюсь донести, что танцевальный спорт у нас без границ, он доступен для всех.
При этом, когда педагог только готовился к тому, чтобы начать тренировки, столкнулся с сомнениями родителей. Многие не верили в то, что их дети смогут заниматься танцевальным спортом.
— Когда я провел первую презентацию для родителей, показал, как это может выглядеть, то услышал от них: «Вы представляете, какие у нас дети? Вы понимаете, как с ними работать? И вы думаете, что у них получится?» Я ответил: «Я уверен, что у них получится. Но все будет зависеть от вашего желания, желания детей и моего. Мы все должны вместе идти к цели».
По словам Романа, через три месяца после начала занятий, когда родители наблюдали за тренировкой, он видел слезы счастья в их глазах. Сейчас они уже с гордостью смотрят на танцы своих детей и верят, что со временем у них будет получаться еще лучше.
— Иногда мы просим детей семи-восьми лет танцевать в парах с детьми с интеллектуальными нарушениями и с синдромом Дауна. Тем самым ребята из обычных групп понимают, что в этом мире есть еще и особые дети, и мы их учим, как реагировать и как относиться к ним, — говорит Роман о плюсах занятий. — А для детей с особенностями это тоже хороший опыт, потому что они выходят за рамки привычного им общения. С помощью танца начинают общаться с детьми без инвалидности. Поначалу они стеснялись. Но сейчас, когда их просишь танцевать вместе, они танцуют. Это очень позитивно и мило смотрится.
«Развивает не только детей, но и родителей»
Самой младшей ученице Романа сейчас четыре года, самому взрослому — 30 лет. На занятия с большинством детей приходят родители, которые выступают в роли тьюторов. Они сами запоминают движения, а потом помогают их учить.
— Родители не всегда присутствуют на тренировках, например, в коррекционных школах. Но я всегда рекомендую присоединяться к занятиям. Это увлекательно. Они занимаются общим видом спорта, это очень сильно сближает. Их роль очень высокая. Ребята, чьи родители присутствуют, показывают максимально высокие результаты, — объяснил Роман.
О пользе таких занятий говорят и сами взрослые. Наталья Королева, мама одной из учениц — Юлии — рассказала, что с поддержкой танцоры быстрее запоминают материал. Также взрослые и дети учатся лучше чувствовать друг друга.
— Мы — взрослые, нет танцев в нашей жизни, и ладно. А когда появилась такая возможность — потанцевать вместе с дочкой, научиться всем движениям, выпрямилась осанка, появилась грация, несмотря на возраст мамы или папы. Это здорово. Думаю, что это направление развивает не только детей, но и родителей. И еще оно учит общению и чувству друг друга. У нас и так это в гротесковом размере, то есть родители своих детей ощущают каждой клеточкой своего тела. А именно в танце дополнительное взаимодействие. И дети, когда с родителями проживают какие-то моменты, глубже их чувствуют, быстрее воспринимают и более ярко развиваются.
Роман уточнил, что танцы улучшают координацию, дисциплину и внимание детей. Также, так как люди с синдромом Дауна склонны к лишнему весу, для них полезна физическая нагрузка.
«Родители должны верить»
В этом году в Австрии пройдут международные соревнования Special Olimpics для людей с интеллектуальными нарушениями, одна из дисциплин в которых — спортивные бальные танцы. На них участники могут выступать сольно, в паре с другим человеком с ментальными нарушениями или с тьютором. Сейчас ученики Романа Панина готовятся к поездке туда.
Одна из учениц, которая хочет принять участие, — Юлия Королева. Она танцует в паре с Георгием Леденковым. Раньше девочка занималась хип-хопом и восточными танцами, но пошла в бальный спорт, потому что ей было интересно танцевать в паре. Георгий также занимается тхэквондо.
— Мы были знакомы с Романом больше года, — рассказывает мама Георгия Вера. — Нам очень нравятся бальные танцы, так как помогают развитию ребенка. Мы занимаемся еще музыкой по классу фортепиано, плаванием, тхэквондо и теннисом. У нас такой комплекс различных направлений, что все виды спорта помаленечку дают развитие. Но бальные танцы — это красота. Конечно, мы все очарованы работой Романа с нашими детьми. Дети непростые, разные, сложные, но вот Роман так нашел подход, что мы сюда ходим с удовольствием. Привести ребенка просто за руку — это одно, а так, чтобы он хотел идти — совсем другое. А наши дети с удовольствием ходят на занятия.
По словам Романа, те, кто хочет участвовать в соревнованиях, серьезно подходят к тренировкам — они занимаются три раза в неделю.
— На данный момент мы активно готовимся к мероприятию. Трудно рассказать, какие эмоции испытывали родители, когда я сказал, что у нас есть потенциальная возможность поучаствовать. Потому что эти соревнования — красочное и желаемое мероприятие, нереально крутое, в котором они хотят поучаствовать. Мы занимаемся, готовимся, надеемся, что специальная олимпиада России направит нас туда. Сейчас мы готовим видеоматериал о своей работе, чтобы показать уровень подготовки. Надеюсь, мы примем участие в полном составе. Квота сейчас — восемь человек, — рассказал Роман.
Те, кто собирается участвовать в соревнованиях, уже научились менять направление движения в танце, умеют вращаться и исполняют основные танцевальные фигуры. Партнеры умеют помогать партнершам поворачиваться на 360 градусов. Сейчас ученики Романа учат венский вальс:
— Когда родители настроены на результат, хотят, чтобы ребенок развивался, систематично приводят его на занятия, то мы видим хороший рост качества исполнения. Поэтому родители должны верить, что их дети могут.
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