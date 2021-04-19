Как два сибиряка учат танцевать особенных детей — родители не верили, что это возможно

По словам Романа, те, кто хочет участвовать в соревнованиях, серьезно подходят к тренировкам — они занимаются три раза в неделю.



— На данный момент мы активно готовимся к мероприятию. Трудно рассказать, какие эмоции испытывали родители, когда я сказал, что у нас есть потенциальная возможность поучаствовать. Потому что эти соревнования — красочное и желаемое мероприятие, нереально крутое, в котором они хотят поучаствовать. Мы занимаемся, готовимся, надеемся, что специальная олимпиада России направит нас туда. Сейчас мы готовим видеоматериал о своей работе, чтобы показать уровень подготовки. Надеюсь, мы примем участие в полном составе. Квота сейчас — восемь человек, — рассказал Роман.

Те, кто собирается участвовать в соревнованиях, уже научились менять направление движения в танце, умеют вращаться и исполняют основные танцевальные фигуры. Партнеры умеют помогать партнершам поворачиваться на 360 градусов. Сейчас ученики Романа учат венский вальс:

— Когда родители настроены на результат, хотят, чтобы ребенок развивался, систематично приводят его на занятия, то мы видим хороший рост качества исполнения. Поэтому родители должны верить, что их дети могут.

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