Сибиряк делает из семги ботинки и пиджаки — китайцы захотели купить технологию за полмиллиона долларов

Новосибирец Александр Васенёв вел разные виды бизнеса еще с 90-х. Когда-то у него была даже своя оптовая компания, представлявшая технику Brother, Panasonic и других популярных в то время японских брендов. Выпускник НГУ, по образованию химик-ученый, вынужден был выживать в лихие 90-е , а не заниматься любимым делом и работать по призванию. Но опыт предпринимательства ему очень пригодился в последующем.



Несколько лет назад Александр Васенёв подыскивал стартапы, чтобы выступить инвестором. Было много проектов, которые прогорели, — он потерял порядка 10 млн рублей. Но Александр не терял оптимизма и продолжал поиск новых идей. И в этот момент к нему с предложением пришли стартаперы и предложили идею получения кожи из рыбных шкур.



— И здесь мне понравилось всё. Во-первых, я химик по образованию, а значит, могу вложить не только свои финансовые ресурсы, а еще и мозги, — говорит Александр.