«Подождем твою маму»: певец Игорек выступил на «Народной премии НГС» — зажигательное видео из зала

Певец из Новосибирска Игорек выступил на «Народной премии НГС» с хитом «Подождем твою маму». Исполнитель вышел на сцену концертного комплекса имени Маяковского в своем фирменном красном кожаном костюме.
Посмотрите на видео, как он выступает.
Песня «Подождем твою маму» была хитом конца 90-х. Она вышла через несколько дней после дефолта 1998 года и почти сразу стала популярной.
— Я скажу Новосибирску одну важную штуку. На самом деле эта песня родилась в прямо здесь. Между моим институтом на Советской, Маяковский. Я возвращался в Пашино. Отдельный привет Пашино. Спасибо, что поддержали меня, — поделился историей Игорек.
Настоящее имя Игорька — Игорь Сорокин. Он родился в поселке Кировский Талды-Курганской области в 1971 году. В 18 лет Игорь переехал в Новосибирск и не думал о музыкальной карьере. Он поступил в НЮФ ТГУ и хотел стать адвокатом, но на 3-м курсе увлекся музыкой. Тогда же он создал свой первый хит My love Natasha, который попал на верхние строчки хит-парадов всех сибирских радиостанций. Через некоторое время он уехал из Новосибирска в Москву, где выпустил свою главную песню.
— Страна находилась просто на грани пропасти, а композиция оказалась очень актуальной. Она была веселой, но жизненной, поэтому стала хитом, — вспоминал Игорек в одном из интервью.
Мы следим за «Народной премией НГС» в нашей онлайн-трансляции. На открытии премии выступала группа «Моя Мишель».