Сибиряк сделал расчеты и понял, как спасти Новосибирск от пробок — аргументы он изложил в открытом письме властям

Новосибирец предложил решение проблемы пробок в открытом письме властям
Пробки на дорогах — бич Новосибирска. Власти пытаются решать эту проблему разными способами, например вырубить деревья и убрать парковочные карманы на Вокзальной магистрали для создания «выделенки» для автобусов. Новосибирец Александр Братухин обеспокоился этой проблемой и сделал некоторые расчеты, которые могли бы избавить город от пробок. Публикуем целиком его открытое письмо.
Наш город тесный, спланирован по советским стандартам из расчета 100–150 автомобилей на 1000 человек. То есть советские люди должны были передвигаться по городу преимущественно на общественном транспорте. Но времена поменялись, и сегодня у нас уже 300 авто на 1000 человек — даже по российским меркам эта цифра не впечатляющая. И нам еще есть куда расти, и растем, но из-за систематических нарушений здравого смысла в области градостроительной политики за последние 30 лет город потерял возможность качественно развиваться: настроили густонаселенные жилмассивы на окраинах, генерирующие пассажиропотоки, посильные только высокопроизводительному рельсовому общественному транспорту.
Личный автомобиль для большей части горожан, живущих в густонаселенных окраинах, стал средством выживания. Только за последние 7 лет автопарк новосибирцев вырос на 33% и составил 467 тысяч штук автомобилей, плюс 25% от этого количества составляет коммерческий транспорт. Количество асфальта общего пользования в городе практически осталось на прежнем уровне и составляет 13 млн кв. м. Исходя из этих данных, на один автомобиль у нас приходится 23 кв. м. При такой норме в городе невозможно организовать автомобильное движение без системных заторов. Практика показала, что даже там, где эта норма составляет 100–150 кв. м, случаются периодические заторы, а где 200 кв. м — движение свободное.
Значит, нам придется возвращаться к практике преимущественного использования общественного транспорта при передвижении по городу. Но для переориентации горожан с личного транспорта на общественный нужно сделать его привлекательным для жителей. Уже в этом году Новосибирск поднялся на третье место среди российских городов по выбросам диоксида азота и на 9-е место в мире по загруженности городских улиц.
Есть два подхода к борьбе с заторами в городе:
- Варварский. Не имея в городе интермодальной (две и более пересадки. — Прим. ред.) сбалансированной транспортной системы, прибегать к мерам по сокращению использования личных автомобилей для поездок по городу. Такой подход неминуемо приводит к спаду экономической активности, усилению социальной сегрегации, ухудшению качества городской жизни, то есть к деградации города.
- Цивилизованный. Для того чтобы город сохранил живучесть и возможность развиваться, он уже сегодня должен был иметь разветвленную систему скоростного общественного транспорта, состоящую из скоростного трамвая и метро.
Вторая необходимая составляющая современного миллионного мегаполиса — наличие двухконтурной структуры улично-дорожной сети. Но это во вторую очередь. Вместо того чтобы в этой ситуации все средства направить на развитие сети скоростного общественного транспорта как единственного высокоэффективного средства борьбы с заторами, у нас ведется строительство 4-го моста через Обь и намечается еще ряд проектов, которые не только не разрядят трафиковую составляющую, но и на несколько лет отвлекут значительные бюджетные средства от решения первоочередных проблем.
По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Новосибирске планируют построить 57 км автодорог до 2030 года. Если считать, что все они будут четырехполосные, это прибавит нам 798 тысяч кв. м асфальта общего пользования. При сегодняшних темпах прироста в 15 тысяч автомобилей в год и сегодняшней норме асфальта общего пользования (23 кв. м на один автомобиль) такая дорожная прибавка была бы нивелирована менее чем за 3 года. Оставшиеся 6–7 лет заторы на дорогах будут становиться всё плотнее и продолжительнее.
Мировой опыт здесь однозначен: никакие дорожно-строительные проекты город от заторов не спасают. Город спасёт интермодальная сбалансированная транспортная система. Только после реализации в городе проекта такой транспортной системы общественный транспорт станет привлекательной альтернативой передвижению по городу на личном автомобиле. После этого можно будет переходить к мерам по сокращению использования личных автомобилей для поездок по городу. Призываю депутатов всех уровней, руководителей региона и города: подойдите ответственно к этой проблеме, освободите город Новосибирск от транспортного ада!
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