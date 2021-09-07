Сибиряк сделал расчеты и понял, как спасти Новосибирск от пробок — аргументы он изложил в открытом письме властям

Пробки на дорогах — бич Новосибирска. Власти пытаются решать эту проблему разными способами, например вырубить деревья и убрать парковочные карманы на Вокзальной магистрали для создания «выделенки» для автобусов. Новосибирец Александр Братухин обеспокоился этой проблемой и сделал некоторые расчеты, которые могли бы избавить город от пробок. Публикуем целиком его открытое письмо.



Наш город тесный, спланирован по советским стандартам из расчета 100–150 автомобилей на 1000 человек. То есть советские люди должны были передвигаться по городу преимущественно на общественном транспорте. Но времена поменялись, и сегодня у нас уже 300 авто на 1000 человек — даже по российским меркам эта цифра не впечатляющая. И нам еще есть куда расти, и растем, но из-за систематических нарушений здравого смысла в области градостроительной политики за последние 30 лет город потерял возможность качественно развиваться: настроили густонаселенные жилмассивы на окраинах, генерирующие пассажиропотоки, посильные только высокопроизводительному рельсовому общественному транспорту.