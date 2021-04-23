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Тема дняИстории сибиряков, переехавших на юг

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Мы сравнили реальную площадь всех машин новосибирцев с размерами города — под авто надо снести весь центр (карта)

Сколько земли занимают наши с вами автомобили — смотрите наглядные схемы

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В Новосибирской области автопарк перевалил за <nobr class="_">1 миллион</nobr> штук

В Новосибирской области автопарк перевалил за 1 миллион штук

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Итак, количество автотранспорта в нашем регионе перевалило за 1 миллион штук, только в городе Новосибирске насчитывается почти полмиллиона легковых машин. Сколько же земли занимает вся эта армада? Мы решили подсчитать суммарную площадь всех автомобилей и сравнить это с масштабами города. Результат получился впечатляющим — смотрите наши занимательные картинки.

В 2021 году, по данным агентства «Автостат», в Новосибирской области насчитывается 847 000 легковых автомобилей, 71 000 легких коммерческих автомобилей, 102 000 грузовых автомобилей, 11 000 автобусов. Итого: 1 031 000 штук транспорта. И это без учета мотоциклов и всякой спецтехники.

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Только в самом Новосибирске горожане владеют 467 тысячами легковых автомобилей. В 2014-м этот показатель составлял 352 тысячи авто. То есть всего за 7 лет автопарк новосибирцев вырос на 33%, а еще говорят, что мы стали «более хуже жить». Вот вам конкретные цифры, народ покупает автомобили, от нищеты не страдает. Каждый год на улицы из автосалонов выезжают порядка 15 тысяч новых машин (14 469 штук в 2020 году). Как ранее отмечал начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Маерчук, «образно говоря, каждый месяц у нас в регионе добавляется по тысяче авто».

Конечно, такая автомобилизация оборачивается рядом проблем. Вот недавно мэр Анатолий Локоть жаловался, что, мол, вверенный ему Новосибирск не рассчитан на такую роскошную автомобильную жизнь горожан.

— За такими темпами роста автомобильного парка сложно угнаться. Транспортный каркас, который десятилетиями складывался в городе, не рассчитан на такое количество автомобилей. Это первая причина пробок, с которыми приходится сталкиваться каждый день, — говорил Анатолий.

Но люди не хотят ездить в том общественном транспорте, который предлагают власти, и всё больше пересаживаются на автомобили. Как следствие, действительно, забитые парковки, заставленные дворы, многочасовые заторы. Мы можем гордиться, Новосибирск входит в топ-9 городов мира с самыми загруженными дорогами. Мы опережаем Бангкок, Санкт-Петербург, Токио — вот это круто.

Какую же территорию занимает вся эта разросшаяся армада железа, давайте подсчитаем и сравним с размерами города. За основу среднего размера легкового автомобиля примем такие габариты — 4,5 на 1,8 метра. Легкий коммерческий транспорт (за основу «Форд-Транзит») — 6 на 2,1 метра. Грузовые машины (КАМАЗ, самосвал) — 7 на 2,5 метра. Автобусы (НЕФАЗ) 12 на 2,5 метра.

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Да, результаты подсчетов поражают. Весь автопарк области займет участок земли площадью 9,8 квадратного километра. Из них 6,8 квадратного километра уйдет под легковушки, 0,9 — под коммерческие авто, 1,8 — под грузовики, 0,3 — под автобусы.

Что такое кусок земли под 10 квадратных километров? Это пространство, сравнимое с основной правобережной частью Новосибирска. Представьте, море машин накрывает почти весь Октябрьский район — от Берёзовой Рощи до Большевички, от Есенина до Кирова.

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Ну ладно, весь автопарк региона в самом Новосибирске никогда не бывает, а вот 467 000 легковых авто, принадлежащих горожанам, находятся на наших улицах прямо здесь и сейчас. Давайте посмотрим, территорию с какими границами они займут, если все приедут в центр, это 3,8 квадратного километра. От цирка до Ипподромской, от Фабрички до Шевченковского жилмассива. Нет ни домов, ни дворов, ни Центрального парка, ни оперного театра, ни «Ауры», ни Тихого центра, ни НГСа — всё заставлено нашими с вами легковушками.

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Конечно, автомобилизация — это хорошо. Это повышение уровня жизни людей, это комфорт, это удобство. Значительная часть тех горожан, кто не может пока купить машину, сделали бы это и ездили именно на ней (адепты пешеходного движения могут и дальше ходить с рюкзачком до метро/автобуса). Но вот наши картинки наглядно показывают, что под всю эту железную армаду требуется больше новых дорог, больше многоэтажных парковок, больше транспортных развязок — всего того, чем власти пока не могут порадовать горожан.

Почитайте еще, как мы сравнивали реальные размеры Новосибирска с Москвой, Токио и Нью-Йорком. Наш город меньше столицы, но больше Парижа.

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Новосибирскавто с пробегомавтомобилиновые автопробки
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