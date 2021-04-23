Мы сравнили реальную площадь всех машин новосибирцев с размерами города — под авто надо снести весь центр (карта)

Только в самом Новосибирске горожане владеют 467 тысячами легковых автомобилей. В 2014-м этот показатель составлял 352 тысячи авто. То есть всего за 7 лет автопарк новосибирцев вырос на 33% , а еще говорят, что мы стали «более хуже жить». Вот вам конкретные цифры, народ покупает автомобили, от нищеты не страдает. Каждый год на улицы из автосалонов выезжают порядка 15 тысяч новых машин ( 14 469 штук в 2020 году). Как ранее отмечал начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Маерчук, «образно говоря, каждый месяц у нас в регионе добавляется по тысяче авто».

Конечно, такая автомобилизация оборачивается рядом проблем. Вот недавно мэр Анатолий Локоть жаловался, что, мол, вверенный ему Новосибирск не рассчитан на такую роскошную автомобильную жизнь горожан.

— За такими темпами роста автомобильного парка сложно угнаться. Транспортный каркас, который десятилетиями складывался в городе, не рассчитан на такое количество автомобилей. Это первая причина пробок, с которыми приходится сталкиваться каждый день, — говорил Анатолий.