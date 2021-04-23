Мы сравнили реальную площадь всех машин новосибирцев с размерами города — под авто надо снести весь центр (карта)

Итак, количество автотранспорта в нашем регионе перевалило за
В 2021 году, по данным агентства «Автостат», в Новосибирской области насчитывается
Только в самом Новосибирске горожане владеют
Конечно, такая автомобилизация оборачивается рядом проблем. Вот недавно мэр Анатолий Локоть жаловался, что, мол, вверенный ему Новосибирск не рассчитан на такую роскошную автомобильную жизнь горожан.
— За такими темпами роста автомобильного парка сложно угнаться. Транспортный каркас, который десятилетиями складывался в городе, не рассчитан на такое количество автомобилей. Это первая причина пробок, с которыми приходится сталкиваться каждый день, — говорил Анатолий.
Но люди не хотят ездить в том общественном транспорте, который предлагают власти, и всё больше пересаживаются на автомобили. Как следствие, действительно, забитые парковки, заставленные дворы, многочасовые заторы. Мы можем гордиться, Новосибирск входит в
Какую же территорию занимает вся эта разросшаяся армада железа, давайте подсчитаем и сравним с размерами города. За основу среднего размера легкового автомобиля примем такие габариты —
Да, результаты подсчетов поражают. Весь автопарк области займет участок земли площадью
Что такое кусок земли под 10 квадратных километров? Это пространство, сравнимое с основной правобережной частью Новосибирска. Представьте, море машин накрывает почти весь Октябрьский район — от Берёзовой Рощи до Большевички, от Есенина до Кирова.
Ну ладно, весь автопарк региона в самом Новосибирске никогда не бывает, а вот
Конечно, автомобилизация — это хорошо. Это повышение уровня жизни людей, это комфорт, это удобство. Значительная часть тех горожан, кто не может пока купить машину, сделали бы это и ездили именно на ней (адепты пешеходного движения могут и дальше ходить с рюкзачком до метро/автобуса). Но вот наши картинки наглядно показывают, что под всю эту железную армаду требуется больше новых дорог, больше многоэтажных парковок, больше транспортных развязок — всего того, чем власти пока не могут порадовать горожан.
Почитайте еще, как мы сравнивали реальные размеры Новосибирска с Москвой, Токио и Нью-Йорком. Наш город меньше столицы, но больше Парижа.