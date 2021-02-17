Мэр Новосибирска заявил о слишком большом количестве машин в городе (за шесть лет их стало больше на треть)

Число машин в Новосибирске приближается к 500 тысячам
Сегодня,
— Город приближается к отметке
Новые дороги прокладывают на участках комплексной застройки, выездных трассах из города. В прошлом году отремонтировали 41 участок дорог, общая протяженность составила 45 км. В этом году из вышестоящих бюджетов могут выделить дополнительные средства на дорожные работы.
В ноябре Анатолий Локоть рассказал, что в 2021 году расходы на ремонт сократят из-за убыточного бюджета.
Ранее стало известно, что по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в Новосибирске планируют отремонтировать три улицы — Сибиряков-Гвардейцев, Волочаевскую и Хилокскую. Также в городе проведут ремонт еще 14 участков в разных районах.