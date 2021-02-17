Мэр Новосибирска заявил о слишком большом количестве машин в городе (за шесть лет их стало больше на треть)

Сегодня, 17 февраля , мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время выступления перед депутатами в Горсовете заявил, что город не рассчитан на то число машин, которое ездит по дорогам.

— Город приближается к отметке 500 000 личного транспорта. На 1 января 2021 года в Новосибирске зарегистрировано 467 тысяч личных машин. За шесть лет количество автомобилей возросло на треть. За такими темпами роста автомобильного парка сложно угнаться. Транспортный каркас, который десятилетиями складывался в городе, не рассчитан на такое количество автомобилей. Это первая причина пробок, с которыми приходится сталкиваться каждый день. Необходимо развивать транспортный каркас. Мы это делаем в отношении отдаленных районов, — рассказал глава города.

