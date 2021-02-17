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Мэр Новосибирска заявил о слишком большом количестве машин в городе (за шесть лет их стало больше на треть)

По словам Анатолия Локтя, транспортный каркас города не готов к такой нагрузке

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Новые дороги прокладывают в отдаленных районах

Новые дороги прокладывают в отдаленных районах

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Число машин в Новосибирске приближается к 500 тысячам

Сегодня, 17 февраля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время выступления перед депутатами в Горсовете заявил, что город не рассчитан на то число машин, которое ездит по дорогам.

— Город приближается к отметке 500 000 личного транспорта. На 1 января 2021 года в Новосибирске зарегистрировано 467 тысяч личных машин. За шесть лет количество автомобилей возросло на треть. За такими темпами роста автомобильного парка сложно угнаться. Транспортный каркас, который десятилетиями складывался в городе, не рассчитан на такое количество автомобилей. Это первая причина пробок, с которыми приходится сталкиваться каждый день. Необходимо развивать транспортный каркас. Мы это делаем в отношении отдаленных районов, — рассказал глава города.

Новые дороги прокладывают на участках комплексной застройки, выездных трассах из города. В прошлом году отремонтировали 41 участок дорог, общая протяженность составила 45 км. В этом году из вышестоящих бюджетов могут выделить дополнительные средства на дорожные работы.

В ноябре Анатолий Локоть рассказал, что в 2021 году расходы на ремонт сократят из-за убыточного бюджета.

Ранее стало известно, что по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в Новосибирске планируют отремонтировать три улицы — Сибиряков-Гвардейцев, Волочаевскую и Хилокскую. Также в городе проведут ремонт еще 14 участков в разных районах.

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автомобилипробкидороги
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