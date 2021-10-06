Как трамвай спасет Новосибирск: опыт других стран, пустые мечты о метро и специальные «выделенки» (смотрите фото)

Колонка авторедактора Дмитрия Косенко о ненужности трамваев в Новосибирске вызвала немало споров, причем не только в комментариях и социальных сетях, но и в самой редакции НГС. Обозреватель Стас Соколов, который является давним поклонником этого вида транспорта, уверен, что трамвай может быть для Новосибирска настоящим спасением. Просто нужно научиться им правильно пользоваться. Публикуем его ответную колонку-мнение.



Что не так с новосибирским трамваем

С тем, что трамвай используется в Новосибирске недостаточно эффективно, спорить трудно. Но, знаете, и легковые автомобили тоже проводят значительную часть времени в пробках. Почему бы не запретить им выезжать на улицы в рабочее время? Всё снова стало бы как в прекрасные советские времена, когда на тысячу человек населения было всего 52 автомобиля (данные 1985 года), и пробки люди видели только по телевизору в передачах о загнивающем Западе. Согласен, это не метод. То же самое и с трамваями.