«Пивнушки в каждом доме, чтобы запить и закрыть глаза на безобразие?». Москвичка рассказала, чем ее расстроил Новосибирск

Раздраженная колонка бывшей сибирячки о платном мосте и разбитых дорогах
Говорят, что москвичи только и делают, что ругают регионы. Но правда ли это? Бывшая сибирячка и нынешняя москвичка Александра Ланбина побывала в Новосибирске впервые за три года. Она поделилась не самыми приятными впечатлениями о своей изменившейся малой родине. Далее — от первого лица.
В Москве я живу уже семь лет, несколько раз за эти годы летала в Новосибирск. Крайний раз, перед нынешней поездкой, был три года назад. И, знаете, три года назад, когда начали реставрировать набережную, поставили новое красивое колесо обозрения, было ощущение, что город меняется, город растет. Набережная в тот приезд произвела очень приятное впечатление. В этот раз я ехала с надеждой и почти уверенностью, что за это время перемен стало больше. В лучшую сторону, разумеется.
На выходе из зоны выдачи багажа в аэропорту обнаружилось, что выход в город сейчас не там, где был ранее. Аэропорт расширили и расширяют. «Отлично», — подумала я. Но пока ехала на такси до Заельцовского района, к радости от встречи с городом и предстоящих встреч с друзьями добавилось разочарование. Серо, уныло, обилие ларьков, обклеенных рекламой, — это так резало глаз после аккуратной Москвы. Снос киосков в Москве сыграл свою роль — там стало опрятнее и чище. Заслуживает аплодисментов — снесли, почистили, навели красоту. Да, были недовольные, но лично мне «красиво». Очень надеялась, что столичный опыт тоже берут на вооружение, но, видимо, не везде.
У меня было ощущение, что не изменилось в городе ничего. Даже назад как будто откатился. Может быть, поэтому пивнушки в каждом доме есть, чтобы запить и закрыть глаза на безобразие?
Дороги — это просто ужас! Да, где-то делают, конечно. Но так мало кусочков хорошего асфальта было по ходу моих маршрутов. Пешеходные зоны в центре города — сплошные колдобины и ямы, хаотичная торговля с рук, на которую все закрывают глаза, страшненькие остановки общественного транспорта. От города была одна эмоция — уныние и разочарование. Красивые островки для прогулок безусловно есть, но их так мало! Тихий центр, улицы вокруг Оперного театра, набережная. Наверное, есть и еще, но за четыре дня я только в этих местах успела прогуляться.
Набережная теперь достойна быть визитной карточкой города, но есть одно «но». Решили мы прогуляться от Первомайского сквера пешком, благо, погода в тот вечер была хорошей. И я об этом пожалела. Из-за строительства нового моста в этих лабиринтах без сопровождающего не разобраться. Ну, а про то, что даже в сухую погоду там грязь и пыль, промолчу. Но дальше я узнала самое интересное — проезд через новый мост будет платным. Еще и в связи со строительством в выходной день метро работает всего лишь до 22 часов. В субботу, когда у всех есть законное право на отдых, встречи с друзьями, вам предлагают рассчитывать свой маршрут заблаговременно. Эпик фэйл.
«А как же компенсационные автобусы?» — спросила я у друзей. В ответ сказали, что руководство города не думает о своих жителях. Как хотите, так и добирайтесь с одного берега на другой. Это меня вообще повергло в шок. В смысле, как хотите? Окей, я рискнула и поехала после 22 часов со Студенческой через мост на первом попавшемся транспорте. Это был старый троллейбус, который два раза по пути останавливался по техническим причинам. Спускаюсь в метро, а по громкой связи говорят, что поезд прибудет в 23:26. То есть ждать мне пришлось бы примерно 12 минут. Я прикинула, что в ночи потом не хочется идти по неосвещенным улицам, вышла и вызвала такси. В этот момент вспомнились и новые автобусы в Москве, и что во время каждого ремонта станции и ее временного закрытия обязательно запускают компенсационные бесплатные автобусы, которые ходят каждые 3 минуты в часы пик. Никаких больших неудобств подобные ситуации не доставляют. Ну, а то, что мост платный, так это вообще из ряда вон.
Или я не понимаю, для чего нужна оплата за проезд по мосту. Это же не выезд в другой город, не проезд по границе, не скоростная магистраль, это мост через реку. Скажете, не нравится, можете ехать через старый мост? Но разве этот мост строят не для того, чтобы разгрузить магистрали? В общем, я была шокирована этой новостью.
Отдельная песня — это наземный транспорт в городе Н. Старые, грязные автобусы и троллейбусы, в которых совсем не хочется ехать. Хорошо хоть, что оплата по карте есть. В Москве — новые приятные автобусы, электробусы, трамваи с кондиционерами, точками для зарядки телефонов, кондукторов нет, оплата картой у водителя или через терминал в салоне. Ляпота. И ходят часто — до полуночи спокойно можно уехать почти в любую точку города. Почему же Новосибирск так ограничивает своих жителей и гостей? Почему нет хотя бы бесплатных автобусов на время закрытия станций левого берега? Не думаю, что это так сложно организовать, ведь в планах строительства наверняка были известны даты, когда метро необходимо будет закрыть. Нет, дорогие жители и гости города, это ваши проблемы.
Транспортная система города однозначно нуждается в пересмотре. Хотелось бы, чтобы автобусы ходили вечером чаще, сами автобусы не мешало бы обновить. Дороги нужно ремонтировать не после многочисленных обращений и аварий, а сразу делать ровными. Тогда и москвичи дороги ругать не будут. Хотелось увидеть рост, а вижу только регресс. И когда меня друзья спрашивают, не жалею ли я, что уехала из Новосибирска, говорю — нет, нисколько. Только убеждаюсь в правильности принятого 7 лет назад решения. По друзьям и родным скучаю, но по городу — никакой ностальгии.
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