«Пивнушки в каждом доме, чтобы запить и закрыть глаза на безобразие?». Москвичка рассказала, чем ее расстроил Новосибирск

Набережная теперь достойна быть визитной карточкой города, но есть одно «но». Решили мы прогуляться от Первомайского сквера пешком, благо, погода в тот вечер была хорошей. И я об этом пожалела. Из-за строительства нового моста в этих лабиринтах без сопровождающего не разобраться. Ну, а про то, что даже в сухую погоду там грязь и пыль, промолчу. Но дальше я узнала самое интересное — проезд через новый мост будет платным. Еще и в связи со строительством в выходной день метро работает всего лишь до 22 часов. В субботу, когда у всех есть законное право на отдых, встречи с друзьями, вам предлагают рассчитывать свой маршрут заблаговременно. Эпик фэйл.

«А как же компенсационные автобусы?» — спросила я у друзей. В ответ сказали, что руководство города не думает о своих жителях. Как хотите, так и добирайтесь с одного берега на другой. Это меня вообще повергло в шок. В смысле, как хотите? Окей, я рискнула и поехала после 22 часов со Студенческой через мост на первом попавшемся транспорте. Это был старый троллейбус, который два раза по пути останавливался по техническим причинам. Спускаюсь в метро, а по громкой связи говорят, что поезд прибудет в 23:26. То есть ждать мне пришлось бы примерно 12 минут. Я прикинула, что в ночи потом не хочется идти по неосвещенным улицам, вышла и вызвала такси. В этот момент вспомнились и новые автобусы в Москве, и что во время каждого ремонта станции и ее временного закрытия обязательно запускают компенсационные бесплатные автобусы, которые ходят каждые 3 минуты в часы пик. Никаких больших неудобств подобные ситуации не доставляют. Ну, а то, что мост платный, так это вообще из ряда вон.