«Вышла к 06:25, а уехала в 7 утра»: как водители автобусов игнорируют расписание и приезжают когда вздумается

Новосибирцы часто жалуются, что расписание, размещенное на информационных стендах на остановках или на сайте ЦУГАЭТ, не соответствует действительности. В этот раз читательница НГС рассказала о проблеме с автобусом № 96 , который игнорировал расписание и приезжал как будто по своему желанию. С этой проблемой девушка обратилась в Минтранс. Что на это ответили в министерстве — публикуем монолог сибирячки.



Еще в начале года стала замечать, что автобус № 96 ходит с большим промежутком. Я всегда стараюсь смотреть по приложению «Яндекс.Карты», где едет автобус, — если он выехал с конечной остановки, то выхожу из дома, пару минут жду на остановке, и автобус подъезжает. В начале 2021 года была проблема с отслеживанием транспорта, и я решила выходить на остановку по расписанию, которое размещено на сайте ЦУГАЭТ. И началось. То автобус приедет раньше на 5 минут, а я еще не вышла (ехала в лифте, а на моей остановке моментально появляется автобус на «Яндекс.Картах» и уезжает), то позже на 10–15, а то и 30 минут. Однажды я вышла к 06:25, а уехала в 7 утра.