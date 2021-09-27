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«Вышла к 06:25, а уехала в 7 утра»: как водители автобусов игнорируют расписание и приезжают когда вздумается

Колонка сибирячки, которая каждый день тратит на дорогу по три часа

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Автобус часто ходит не по расписанию — из-за этого пассажирам приходится мерзнуть на остановке

Автобус часто ходит не по расписанию — из-за этого пассажирам приходится мерзнуть на остановке

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В Новосибирске автобус № 96 приезжает на остановки с сильным опозданием

Новосибирцы часто жалуются, что расписание, размещенное на информационных стендах на остановках или на сайте ЦУГАЭТ, не соответствует действительности. В этот раз читательница НГС рассказала о проблеме с автобусом № 96, который игнорировал расписание и приезжал как будто по своему желанию. С этой проблемой девушка обратилась в Минтранс. Что на это ответили в министерстве — публикуем монолог сибирячки.

Еще в начале года стала замечать, что автобус № 96 ходит с большим промежутком. Я всегда стараюсь смотреть по приложению «Яндекс.Карты», где едет автобус, — если он выехал с конечной остановки, то выхожу из дома, пару минут жду на остановке, и автобус подъезжает. В начале 2021 года была проблема с отслеживанием транспорта, и я решила выходить на остановку по расписанию, которое размещено на сайте ЦУГАЭТ. И началось. То автобус приедет раньше на 5 минут, а я еще не вышла (ехала в лифте, а на моей остановке моментально появляется автобус на «Яндекс.Картах» и уезжает), то позже на 10–15, а то и 30 минут. Однажды я вышла к 06:25, а уехала в 7 утра.

Тогда я начала писать жалобы. По расписанию интервал составляет 10 минут, но не 30 или 45 же. В ответе перевозчика было несколько причин: транспорт не пустили на линию из-за технической неисправности или же водитель заболел. Задержка автобуса утром даже в несколько минут играет роль, так как на площади Труда уже примерно в 07:00–07:15 начинается ужас.

Такой ответ девушка получила от Информационно-справочного отдела ЦУГАЭТ

Такой ответ девушка получила от Информационно-справочного отдела ЦУГАЭТ

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Летом на автобусе №96 до работы я доезжаю быстро — за 35 минут (от ж/м Северо-Чемской до проезда Энергетиков), но на машине можно добраться и за 20 минут. Сейчас, в сентябре, требуется 45 минут на автобусе. Зимой до работы добираюсь от 50 минут до часа в зависимости от ситуации на дороге. Все ухудшает, конечно же, площадь Труда. Как-то я ждала автобус 45 минут, тогда я уехала в 7 утра, а до своей остановки доехала только в 8:10, естественно опоздав на работу.

Если я езжу на одном виде транспорта, то в неделю выходит 250 рублей. Если бы ездила с пересадками, то выходило бы от 300 до 400 рублей. Я пользуюсь картой ЕТК-онлайн. Плюс — эту карту можно пополнять онлайн через приложение, в метро/трамвае/троллейбусе стоимость проезда на рубль меньше. Минусов больше: например, с метро действует скидка при последующей пересадке на трамвай или троллейбус. Но обычно невозможно ни первого, ни второго дождаться, поэтому уезжаю на каком-нибудь автобусе. Было бы идеально, если бы в городе сделали бесплатные пересадки во всем транспорте — в автобусах включительно. Люди бы этим, наверное, пользовались. Про терминалы оплаты: карта ЕТК-онлайн работает только в том случае, если в автобусе есть терминал. Год назад не все 96-е автобусы были ими оборудованы, но сейчас они исправились и во всех автобусах, на которых я ездила, терминалы есть.

У меня есть несколько вариантов пересадок. Например, можно ехать на автобусе до площади Маркса, там пересаживаться на другой автобус. Еще можно ехать на автобусе до площади Труда, а потом идти пешком минут 20. Но эти автобусы едут через площадь Станиславского, а там, по моему мнению, утром еще хуже, чем на Ватутина, поэтому я только в самых крайних случаях пользуюсь данными вариантами. Есть еще вариант ехать на трамвае, но до него необходимо дойти и дождаться, а потом снова идти пешком. В общем, я не любитель пересадок. Мне кажется, это еще больше времени занимает. Получается, в день требуется от 2 до 3 часов, чтобы добраться до работы и обратно — ужасная трата времени.


Проскакивать заторы можно только если выезжать из дома в 6.00–6:20 утра. Я не представляю, что будет на площади Труда, когда там будут делать развязку. В общем, добираться до работы и с работы в Новосибирске на общественном транспорте и через площадь Труда — это целый квест. Квест, который повторяется ежедневно. Квест, из-за которого хочется плакать.

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площадь Трудаобщественный транспорт
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