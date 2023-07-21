«Ударило током, она сразу же упала»: погибшую на остановке собаку-поводыря увезли на вскрытие — что говорят в мэрии

В Новосибирске собаку-поводыря, которая погибла на конечной остановке «Ж/м Станиславский», увезли на вскрытие. Очевидцы объяснили, как всё произошло.
— Мой парень был на остановке в это время. Женщина с собакой заходили в троллейбус. Собаку ударило током, она сразу же упала и из пасти пошла кровь. Пытались откачать собаку. Двое парней помогли донести собаку до ветклиники. Мой молодой человек помог довести женщину, — объяснила читательница НГС. — В ветклинике сказали, что собаку уже не спасти. Будут делать вскрытие, выявлять причину смерти, женщина сказала, что будет подавать в суд.
Очевидцы сняли видео. На нем безутешная хозяйка плачет над телом собаки.
Директор ветеринарной клиники «Евровет» Анжелика Злобина сказала, что собака у них наблюдалась.
— Мы ее отправляем в Госветслужбу. Собака государственная. И только они будут делать вскрытие и сделают заключение. Ничего сказать достоверно сейчас не можем. Ситуация, конечно, кошмар. Нужно разбираться. Это случилось совсем недалеко, но пока ее принесли, шансов уже никаких не было, — отметила она.
В мэрии Новосибирска заявили, что инцидент произошел, когда девушка выходила из троллейбуса.
— Сегодня на конечной остановке «Ж/м Станиславский» на выходе из троллейбуса ударило током собаку-поводыря. Если вы знаете хозяина собаки, пострадавшей в этой чрезвычайной ситуации, просим связаться с мэрией по телефону:
В ГЭТ корреспонденту НГС ответили, что знают об инциденте и сейчас разбираются в ситуации. В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что уточняют информацию.
Корреспонденту НГС удалось связаться с владелицей собаки.
— Мы сейчас уже приехали делать вскрытие собаки. Чуть позже смогу поговорить, — ответила Ирина.
Почему в троллейбусах иногда бьет током, ранее объясняли в мэрии Новосибирска.