«Ударило током, она сразу же упала»: погибшую на остановке собаку-поводыря увезли на вскрытие — что говорят в мэрии

Директор ветеринарной клиники «Евровет» Анжелика Злобина сказала, что собака у них наблюдалась.



— Мы ее отправляем в Госветслужбу. Собака государственная. И только они будут делать вскрытие и сделают заключение. Ничего сказать достоверно сейчас не можем. Ситуация, конечно, кошмар. Нужно разбираться. Это случилось совсем недалеко, но пока ее принесли, шансов уже никаких не было, — отметила она.