Полиция пришла с обыском в Росздравнадзор по Новосибирской области
Причины проверки пока неизвестны
Сегодня, 2 августа, в управлении Росздравнадзора по Новосибирской области начались обыски. Их проводит полиция.
— Факт обысков подтверждаем, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
При этом в ведомстве пока не смогли назвать причину обысков.
В самом управлении Росздравнадзора отказались рассказывать о проверке:
— У нас обеденный перерыв сейчас. Мы комментарии по данному поводу не даем.
По данным сайта управления, региональный Роспотребнадзор является федеральным органом исполнительной власти. Он занимается контролем и надзором в сфере здравоохранения на территории региона. Руководитель управления — Елена Хрусталева.
В середине июля обыски прошли у вице-мэра Новосибирска Артема Скатова. После этого он собрался ехать в травмпункт. В мэрии сообщили, что Скатов проходит свидетелем по делу о клевете.