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Полиция пришла с обыском в Росздравнадзор по Новосибирской области

Причины проверки пока неизвестны

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Управление находится на Красном проспекте, 11

Управление находится на Красном проспекте, 11

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Сегодня, 2 августа, в управлении Росздравнадзора по Новосибирской области начались обыски. Их проводит полиция.

— Факт обысков подтверждаем, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

При этом в ведомстве пока не смогли назвать причину обысков.

В самом управлении Росздравнадзора отказались рассказывать о проверке:

— У нас обеденный перерыв сейчас. Мы комментарии по данному поводу не даем.

По данным сайта управления, региональный Роспотребнадзор является федеральным органом исполнительной власти. Он занимается контролем и надзором в сфере здравоохранения на территории региона. Руководитель управления — Елена Хрусталева.

В середине июля обыски прошли у вице-мэра Новосибирска Артема Скатова. После этого он собрался ехать в травмпункт. В мэрии сообщили, что Скатов проходит свидетелем по делу о клевете.

ГУ МВДРосздравнадзоробыски
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