Главу Росздравнадзора по НСО Елену Хрусталеву отправили под домашний арест
Ходатайство следователя о помещении в СИЗО не удовлетворили
Центральный районный суд отправил под домашний арест главу управления Росздравнадзора по Новосибирской области Елену Хрусталеву.
— Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хрусталевой
Она пробудет под домашним арестом до
Елену Хрусталеву накануне задержали вместе с начальником отдела финансового, правового и кадрового обеспечения Александром Махневым, меру пресечения которому также будут избирать сегодня.
2 августа в управлении Росздравнадзора по Новосибирской области полиция проводила обыски. Причиной обысков источник РБК Новосибирск называл подозрения силовых структур в незаконном получении денег Хрусталевой и Махневым.
Прокуратура Новосибирской области выяснила, что начальник одного из отделов регионального Росздравнадзора по НСО предъявил поддельный диплом о высшем образовании, чтобы получить должность. Руководителя управления обязали уволить сотрудника.
Следователи возбудили уголовное дело по статье за использование заведомо поддельного официального документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ).