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Тема дняИзбрали меру пресечения для главы Росздравнадзора
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Главу Росздравнадзора по НСО Елену Хрусталеву отправили под домашний арест

Ходатайство следователя о помещении в СИЗО не удовлетворили

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Елена Хрусталева будет под домашним арестом до <nobr class="_">1 октября</nobr>

Елена Хрусталева будет под домашним арестом до 1 октября

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Центральный районный суд отправил под домашний арест главу управления Росздравнадзора по Новосибирской области Елену Хрусталеву.

— Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хрусталевой Е. Я. оставлено без удовлетворения. В отношении Хрусталевой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 29 суток, — сообщили корреспонденту НГС в Центральном районном суде. — Обвиняемая освобождена из-под стражи.

Она пробудет под домашним арестом до 1 октября 2022 года.

Елену Хрусталеву накануне задержали вместе с начальником отдела финансового, правового и кадрового обеспечения Александром Махневым, меру пресечения которому также будут избирать сегодня.

2 августа в управлении Росздравнадзора по Новосибирской области полиция проводила обыски. Причиной обысков источник РБК Новосибирск называл подозрения силовых структур в незаконном получении денег Хрусталевой и Махневым.

Прокуратура Новосибирской области выяснила, что начальник одного из отделов регионального Росздравнадзора по НСО предъявил поддельный диплом о высшем образовании, чтобы получить должность. Руководителя управления обязали уволить сотрудника.

Следователи возбудили уголовное дело по статье за использование заведомо поддельного официального документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

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