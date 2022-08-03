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У начальника отдела Росздравнадзора по НСО нашли поддельный диплом — без него он бы не смог получить должность

Накануне в управлении прошли обыски

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Руководство Росздравнадзора задержали на двое суток

Руководство Росздравнадзора задержали на двое суток

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Прокуратура Новосибирской области выяснила, что начальник одного из отделов регионального Росздавнадзора по НСО предъявил поддельный диплом о высшем образовании, чтобы получить должность. Руководителя управления обязали уволить сотрудника.

— Установлено, что начальник отдела финансового, правового и кадрового обеспечения, заведомо зная, что наличие высшего образования является обязательным условием для назначения на эту должность, предъявил при трудоустройстве в кадровую службу поддельный диплом о высшем образовании. Фактически обучение в вузе мужчина не завершил, — говорится в сообщении генпрокуратуры НСО.

По данным сайта Росздравнадзора НСО, должность начальника отдела финансового, правового и кадрового обеспечения занимает Александр Махнев. Глава управления — Елена Хрусталева.

Следователи возбудили уголовное дело по статье за использование заведомо поддельного официального документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Прокуратура области вынесла представление руководителю Росздравнадзора с требованием об увольнении должностного лица. Расследование дела и результаты рассмотрения представления находятся на контроле у прокуратуры.

Накануне, 2 августа, полиция провела обыск в управлении Ровздравнадзора по НСО. Сегодня стало известно, что Елену Хрусталеву и Александра Махнева задержали на 48 часов. Информацию прокомментировали в федеральном Росздравнадзоре.

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