У начальника отдела Росздравнадзора по НСО нашли поддельный диплом — без него он бы не смог получить должность
Накануне в управлении прошли обыски
Прокуратура Новосибирской области выяснила, что начальник одного из отделов регионального Росздавнадзора по НСО предъявил поддельный диплом о высшем образовании, чтобы получить должность. Руководителя управления обязали уволить сотрудника.
— Установлено, что начальник отдела финансового, правового и кадрового обеспечения, заведомо зная, что наличие высшего образования является обязательным условием для назначения на эту должность, предъявил при трудоустройстве в кадровую службу поддельный диплом о высшем образовании. Фактически обучение в вузе мужчина не завершил, — говорится в сообщении генпрокуратуры НСО.
По данным сайта Росздравнадзора НСО, должность начальника отдела финансового, правового и кадрового обеспечения занимает Александр Махнев. Глава управления — Елена Хрусталева.
Следователи возбудили уголовное дело по статье за использование заведомо поддельного официального документа
Накануне, 2 августа, полиция провела обыск в управлении Ровздравнадзора по НСО. Сегодня стало известно, что Елену Хрусталеву и Александра Махнева задержали на 48 часов. Информацию прокомментировали в федеральном Росздравнадзоре.