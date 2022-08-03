Руководство регионального Росздравнадзора задержали в Новосибирске

По данным сайта управления, региональный Росздравнадзор является федеральным органом исполнительной власти. Он занимается контролем и надзором в сфере здравоохранения на территории региона. Руководитель управления — Елена Хрусталева.



В середине июля обыски прошли у вице-мэра Новосибирска Артема Скатова. После этого он собрался ехать в травмпункт. В мэрии сообщили, что Скатов проходит свидетелем по делу о клевете.

