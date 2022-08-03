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Руководство регионального Росздравнадзора задержали в Новосибирске

Вчера в Росздравнадзоре проходили обыски

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Полиция задержала руководство Росздравнадзора

Полиция задержала руководство Росздравнадзора

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В Новосибирске задержали руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елену Хрусталеву и начальника отдела финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности Александра Махнева. Как сообщили в РБК со ссылкой на собственные источники, руководство Росздравнадзора задержано на 48 часов.

НГС обратился в пресс-службу полиции. На момент публикации комментария не было.

Вчера, 2 августа, в управлении Росздравнадзора по Новосибирской области полиция проводила обыски. Причиной обысков источник РБК Новосибирск называл подозрения силовых структур в незаконном получении денег Хрусталевой и Махневым.

По данным сайта управления, региональный Росздравнадзор является федеральным органом исполнительной власти. Он занимается контролем и надзором в сфере здравоохранения на территории региона. Руководитель управления — Елена Хрусталева.

В середине июля обыски прошли у вице-мэра Новосибирска Артема Скатова. После этого он собрался ехать в травмпункт. В мэрии сообщили, что Скатов проходит свидетелем по делу о клевете.

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