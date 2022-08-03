«Оказывается содействие»: в федеральном Росздравнадзоре прокомментировали задержание двух сотрудников в Новосибирске
Полиция пока не называет причину обысков и задержания
Росздравнадзор РФ сообщил о содействии правоохранительным органам в Новосибирске, которые задержали двух сотрудников местного ведомства.
На просьбу журналиста НГС прокомментировать задержание главы Росздравнадзора Елены Хрусталевой и сотрудника управления Александра Махнева в Новосибирске в федеральном ведомстве ответили следующее:
— Руководство Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения проинформировано о действиях правоохранительных органов, им оказывается всестороннее содействие для установления всех обстоятельств.
По информации одного из работников новосибирского Росздравнадзора, который пожелал остаться анонимным, сегодня планируется приезд сотрудников федерального Росздравнадзора.
— Как обычно бывает в госорганизациях, скорее всего, дело связано со взятками по поводу проверок. Изъяты документы. Комментарии, понятное дело, никто не дает. Комментарии возможны будут после приезда сегодня комиссии из Москвы от самой комиссии, — отметил еще один работник учреждения.
Утром мы писали, что причиной обысков источник РБК Новосибирск называл подозрения силовых структур в незаконном получении денег Хрусталевой и Махневым.
2 августа мы рассказывали о том, что полиция пришла с обыском в Росздравнадзор по Новосибирской области, здание которого находится на Красном проспекте, 11. Причину обысков в пресс-службе ГУ МВД по НСО назвать не смогли. В самом управлении Росздравнадзора также отказались рассказывать о проверке.
Сегодня в пресс-службе полиции журналисту НГС снова не смогли подробнее прокомментировать эту ситуацию и подтвердить информацию.
В середине июля мы писали о том, что обыски прошли у вице-мэра Новосибирска Артема Скатова.