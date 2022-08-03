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«Оказывается содействие»: в федеральном Росздравнадзоре прокомментировали задержание двух сотрудников в Новосибирске

Полиция пока не называет причину обысков и задержания

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По информации источника НГС, сегодня ожидается приезд сотрудников федерального Росздравнадзора

По информации источника НГС, сегодня ожидается приезд сотрудников федерального Росздравнадзора

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Росздравнадзор РФ сообщил о содействии правоохранительным органам в Новосибирске, которые задержали двух сотрудников местного ведомства.

На просьбу журналиста НГС прокомментировать задержание главы Росздравнадзора Елены Хрусталевой и сотрудника управления Александра Махнева в Новосибирске в федеральном ведомстве ответили следующее:

— Руководство Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения проинформировано о действиях правоохранительных органов, им оказывается всестороннее содействие для установления всех обстоятельств.

По информации одного из работников новосибирского Росздравнадзора, который пожелал остаться анонимным, сегодня планируется приезд сотрудников федерального Росздравнадзора.

— Как обычно бывает в госорганизациях, скорее всего, дело связано со взятками по поводу проверок. Изъяты документы. Комментарии, понятное дело, никто не дает. Комментарии возможны будут после приезда сегодня комиссии из Москвы от самой комиссии, — отметил еще один работник учреждения.

Утром мы писали, что причиной обысков источник РБК Новосибирск называл подозрения силовых структур в незаконном получении денег Хрусталевой и Махневым.

2 августа мы рассказывали о том, что полиция пришла с обыском в Росздравнадзор по Новосибирской области, здание которого находится на Красном проспекте, 11. Причину обысков в пресс-службе ГУ МВД по НСО назвать не смогли. В самом управлении Росздравнадзора также отказались рассказывать о проверке.

Сегодня в пресс-службе полиции журналисту НГС снова не смогли подробнее прокомментировать эту ситуацию и подтвердить информацию.

В середине июля мы писали о том, что обыски прошли у вице-мэра Новосибирска Артема Скатова.

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