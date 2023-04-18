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С бывшего топ-менеджера клиники Мешалкина и его жены взыскали 123,5 миллиона рублей за жилье в Америке

Решение взять стоимость жилья деньгами принял Советский районный суд Новосибирска

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Евгения Покушалова судили за особо крупную растрату на 1,9 миллиарда рублей

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Советский районный суд взыскал с Евгения Покушалова и его жены Елены Покушаловой стоимость американского жилья. Информация об этом появилась сегодня на сайте суда. Ранее квартиры уже пытались обратить в доход государства, но исполнить прежнее решение не удалось из-за санкций. Речь идет о двух квартирах в Нью-Йорке и Бруклине, одна из которых оформлена на супругов, вторая — на принадлежащую кардиохирургу фирму.

Сам Евгений Покушалов в мае 2020 года рассказывал НГС, что американские квартиры ему не принадлежат.

— В справках о доходах за 2014–2017 годы Покушалов отразил сведения о квартирах, расположенных в США, приобретенных им на основании договоров, и о расходах, произведенных на их приобретение, — напомнили в суде. — Общая стоимость квартир составила 123 506 692 рубля, что значительно превышало совокупный доход Евгения и Елены Покушаловых за три года, предшествующие сделке.

Как рассказали в суде, изначально такое решение было принято еще в марте 2021 года, в июле его законность подтвердила апелляционная инстанция. Но изъять жилье не на бумаге, а в реальности не удавалось. В связи с этим 17 апреля 2023 года суд пришел к выводу, что с супругов можно требовать не сами квартиры, а аналогичную их стоимости сумму денег.

Решение еще не вступило в законную силу, и у бывшего управленца и топ-менеджера есть время, чтобы его обжаловать.

В ноябре 2021 года Евгения Покушалова приговорили к 2,5 года колонии за особо крупную растрату в 1,9 миллиарда рублей. Дело бывшего топ-менеджера слушали отдельно от остальных материалов, так как ученый заключил досудебное соглашение. Менее месяца назад осужденный хотел досрочно выйти на свободу, но в последний день его ходатайство обжаловала прокуратура.

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