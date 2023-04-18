С бывшего топ-менеджера клиники Мешалкина и его жены взыскали 123,5 миллиона рублей за жилье в Америке

Сам Евгений Покушалов в мае 2020 года рассказывал НГС, что американские квартиры ему не принадлежат.

— В справках о доходах за 2014–2017 годы Покушалов отразил сведения о квартирах, расположенных в США, приобретенных им на основании договоров, и о расходах, произведенных на их приобретение, — напомнили в суде. — Общая стоимость квартир составила 123 506 692 рубля , что значительно превышало совокупный доход Евгения и Елены Покушаловых за три года, предшествующие сделке.

Как рассказали в суде, изначально такое решение было принято еще в марте 2021 года, в июле его законность подтвердила апелляционная инстанция. Но изъять жилье не на бумаге, а в реальности не удавалось. В связи с этим 17 апреля 2023 года суд пришел к выводу, что с супругов можно требовать не сами квартиры, а аналогичную их стоимости сумму денег.