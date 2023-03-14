Бывшего топ-менеджера клиники Мешалкина отпустят по УДО

4 марта 2021 года в доход государства была изъята квартира Евгения Покушалова в Нью-Йорке стоимостью 1,3 миллиона долларов. Он не смог доказать приобретение недвижимости на законно заработанные деньги. 20 июля того же года прокуратура добилась изъятия второй квартиры хирурга в США.