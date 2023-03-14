Бывшего топ-менеджера клиники Мешалкина отпустят по УДО

Первомайский районный суд удовлетворил ходатайство Евгения Покушалова об условно-досрочном освобождении. Об этом НГС сообщили в Управлении Судебного департамента Новосибирской области.
— 14 марта 2023 года постановлением Первомайского районного суда г. Новосибирска удовлетворено ходатайства осужденного по ч. 4 ст. 160 УК — Покушалова Е. (бывшего заместителя генерального директора «НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина») об условно-досрочном освобождении, — сообщили в департаменте.
Выйти по УДО Покушалову позволило сотрудничество с ФСБ во время следствия.
Постановление не вступило в законную силу. В случае если решение не обжалуют, Евгений Покушалов выйдет на свободу раньше на 4 месяца и 9 дней.
Покушалов подал прошение об УДО в феврале. 3 ноября 2021 года его признали виновным в растрате в составе организованной преступной группы (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Исчезли 1,9 миллиарда рублей на госзакупках в клинике Мешалкина. Покушалову дали 2,5 года колонии общего режима и обязали выплатить штраф. Защита пыталась обжаловать решение, но его оставили в силе.
Сам хирург заключил досудебное соглашение, дело рассматривалось в особом порядке без исследования доказательств.
Покушалов и другие фигуранты возместили 960 миллионов ущерба (сам кардиохирург — 28 миллионов). Кроме того, их имущество арестовали.
4 марта 2021 года в доход государства была изъята квартира Евгения Покушалова в Нью-Йорке стоимостью 1,3 миллиона долларов. Он не смог доказать приобретение недвижимости на законно заработанные деньги. 20 июля того же года прокуратура добилась изъятия второй квартиры хирурга в США.