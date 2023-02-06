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Хищения в клинике Мешалкина

Бывший топ-менеджер клиники Мешалкина Евгений Покушалов подал прошение на УДО

В 2021 году ему назначили 2,5 года колонии за растрату

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Приговор Покушалову вынесли в ноябре 2021 года

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Бывший заместитель директора новосибирской клиники Мешалкина Евгений Покушалов подал прошение на условно-досрочное освобождение. Документы поступили в Первомайский районный суд 6 февраля.

— Сегодня зарегистрировано, — сообщили НГС в суде.

3 ноября 2021 года Покушалова признали виновным в растрате в составе организованной преступной группы (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Исчезли 1,9 миллиарда рублей на госзакупках в клинике Мешалкина. Покушалову дали 2,5 года колонии общего режима и обязали выплатить штраф. Защита пыталась обжаловать решение, но его оставили в силе.

Сам хирург заключил досудебное соглашение, дело рассматривалось в особом порядке без исследования доказательств. Кого еще подозревают в миллиардных хищениях — читайте по ссылке.

Покушалов и другие фигуранты возместили 960 миллионов ущерба (сам кардиохирург — 28 миллионов). Кроме того, их имущество арестовали.

4 марта 2021 года в доход государства была изъята квартира Евгения Покушалова в Нью-Йорке стоимостью 1,3 миллиона долларов. Он не смог доказать приобретение недвижимости на законно заработанные деньги. 20 июля того же года прокуратура добилась изъятия второй квартиры хирурга в США.

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