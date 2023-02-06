Бывший топ-менеджер клиники Мешалкина Евгений Покушалов подал прошение на УДО

Бывший заместитель директора новосибирской клиники Мешалкина Евгений Покушалов подал прошение на условно-досрочное освобождение. Документы поступили в Первомайский районный суд
— Сегодня зарегистрировано, — сообщили НГС в суде.
3 ноября 2021 года Покушалова признали виновным в растрате в составе организованной преступной группы (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Исчезли
Сам хирург заключил досудебное соглашение, дело рассматривалось в особом порядке без исследования доказательств. Кого еще подозревают в миллиардных хищениях — читайте по ссылке.
Покушалов и другие фигуранты возместили 960 миллионов ущерба (сам кардиохирург —
4 марта 2021 года в доход государства была изъята квартира Евгения Покушалова в Нью-Йорке стоимостью