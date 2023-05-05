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Бывшего топ-менеджера клиники Мешалкина выпустят на свободу до срока — решение пыталась обжаловать прокуратура

Евгений Покушалов отбывал срок в колонии за миллиардную растрату

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В день ареста Евгений Покушалов заявлял, что невиновен в хищениях

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Сегодня, 5 мая, Новосибирский областной суд решил, что бывший топ-менеджер клиники Мешалкина Евгений Покушалов, осужденный за растрату 1,9 миллиарда рублей, выйдет на свободу досрочно. Об этом НГС рассказали в пресс-службе управления судебного департамента НСО. Ранее такое решение приняли в Первомайском суде, но оно не понравилось стороне обвинения.

— Суд оставил без удовлетворения апелляционное представление прокурора, который оспаривал условно-досрочное освобождение члена-корреспондента РАН, кардиохирурга Евгения Покушалова, — сообщили в ведомстве.

Решение суда вступило в законную силу.

В ноябре 2021 года Евгения Покушалова приговорили к 2,5 года колонии общего режима за особо крупную растрату, которую он совершил в составе организованной преступной группы (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ущерб от махинаций с госзакупками составил 1,9 миллиарда рублей, его дело рассмотрели в особом порядке. Кроме того, еще до окончания рассмотрения дела обвиняемые возместили 960 миллионов рублей (сам Покушалов — 38 миллионов).

Непосредственный руководитель Евгения Покушалова, экс-директор клиники Мешалкина Александр Караськов, также оказался под следствием. В конце марта 2022 года уголовное дело в отношении него, а также его супруги Ирины Бойцовой и двух коммерсантов передали в суд.

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