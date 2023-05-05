Бывшего топ-менеджера клиники Мешалкина выпустят на свободу до срока — решение пыталась обжаловать прокуратура

Сегодня, 5 мая, Новосибирский областной суд решил, что бывший топ-менеджер клиники Мешалкина Евгений Покушалов, осужденный за растрату 1,9 миллиарда рублей, выйдет на свободу досрочно. Об этом НГС рассказали в пресс-службе управления судебного департамента НСО. Ранее такое решение приняли в Первомайском суде, но оно не понравилось стороне обвинения.
— Суд оставил без удовлетворения апелляционное представление прокурора, который оспаривал условно-досрочное освобождение члена-корреспондента РАН, кардиохирурга Евгения Покушалова, — сообщили в ведомстве.
Решение суда вступило в законную силу.
В ноябре 2021 года Евгения Покушалова приговорили к 2,5 года колонии общего режима за особо крупную растрату, которую он совершил в составе организованной преступной группы (
Непосредственный руководитель Евгения Покушалова, экс-директор клиники Мешалкина Александр Караськов, также оказался под следствием. В конце марта 2022 года уголовное дело в отношении него, а также его супруги Ирины Бойцовой и двух коммерсантов передали в суд.