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Экс-директор клиники Мешалкина пошел под суд из-за дела о растрате в 1,9 миллиарда

На скамье подсудимых оказались также его супруга и еще два фигуранта

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Александру Караськову грозит до десяти лет лишения свободы

Александру Караськову грозит до десяти лет лишения свободы

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Экс-директор клиники Мешалкина Александр Караськов и его жена и бывший заместитель Ирина Бойцова, а также двое бизнесменов — руководителей фирм-поставщиков предстали перед судом по делу об особо крупной растрате в 1,9 миллиарда. Ущерб от деятельности топ-менеджеров клиники составил почти два миллиарда рублей, рассказывали в прокуратуре Новосибирской области.

— 28 марта в 14:30 было заседание по существу, где в том числе была установлена личность подсудимых, — рассказала помощник прокурора Центрального района Новосибирска Ксения Короед. — Следующее заседание назначено на 29 апреля.

Помимо этого, суд повторно арестовал три объекта недвижимости, принадлежащих обвиняемым и их родственникам.

Коррупционный скандал разгорелся в медицинском центре в феврале 2019 года, когда сотрудники ФСБ пришли туда с обыском, а спустя два дня взяли под стражу заместителя директора по научно-экспериментальной работе Евгения Покушалова. В следственном изоляторе известный ученый провел два месяца, после чего его отпустили под домашний арест.

Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса России (особо крупная растрата). Следователи заподозрили, что в 2015–2018 годах топ-менеджеры клиники имени Мешалкина специально создавали при закупках условия, при которых могли победить лишь подконтрольные им фирмы. В результате двое коммерсантов стали победителями торгов, а обвиняемые, по данным следствия, заработали почти 1,9 миллиарда рублей в качестве отката. На сегодняшний день подсудимые вернули более 960 миллионов.

В мае 2019 года Александр Караськов был уволен с поста директора клиники имени академика Мешалкина, а уже в июне Центральный районный суд арестовал сначала его супругу и заместителя Ирину Бойцову, а потом и его самого. Избрать меру пресечения бывшему главе НИМЦ удалось не сразу: с первого заседания известного кардиохирурга увезли в больницу из-за проблем с сердцем. Как и Покушалова, после двух месяцев за решеткой их отпустили под домашний арест.

Сейчас Караськов и Бойцова, а также их предполагаемые подельники-бизнесмены находятся под подпиской о невыезде. Ранее «КоммерсантЪ» сообщил, что после окончания следствия их отпустили из-под домашнего ареста в 2020 году.

В ходе предварительного следствия никто из фигурантов поначалу не признавал вину, затем Евгений Покушалов заключил сделку со следствием. В ноябре минувшего года Центральный районный суд приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 400 тысяч рублей. Сторона защиты пыталась обжаловать это решение, но безуспешно.

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медицинауголовное делосудкоррупционный скандалклиника Мешалкина
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