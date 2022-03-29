Экс-директор клиники Мешалкина пошел под суд из-за дела о растрате в 1,9 миллиарда

Экс-директор клиники Мешалкина Александр Караськов и его жена и бывший заместитель Ирина Бойцова, а также двое бизнесменов — руководителей фирм-поставщиков предстали перед судом по делу об особо крупной растрате в 1,9 миллиарда. Ущерб от деятельности топ-менеджеров клиники составил почти два миллиарда рублей, рассказывали в прокуратуре Новосибирской области.

— 28 марта в 14:30 было заседание по существу, где в том числе была установлена личность подсудимых, — рассказала помощник прокурора Центрального района Новосибирска Ксения Короед. — Следующее заседание назначено на 29 апреля .