Экс-директор клиники Мешалкина пошел под суд из-за дела о растрате в 1,9 миллиарда

Экс-директор клиники Мешалкина Александр Караськов и его жена и бывший заместитель Ирина Бойцова, а также двое бизнесменов — руководителей фирм-поставщиков предстали перед судом по делу об особо крупной растрате в 1,9 миллиарда. Ущерб от деятельности топ-менеджеров клиники составил почти два миллиарда рублей, рассказывали в прокуратуре Новосибирской области.
— 28 марта в 14:30 было заседание по существу, где в том числе была установлена личность подсудимых, — рассказала помощник прокурора Центрального района Новосибирска Ксения Короед. — Следующее заседание назначено на
Помимо этого, суд повторно арестовал три объекта недвижимости, принадлежащих обвиняемым и их родственникам.
Коррупционный скандал разгорелся в медицинском центре в феврале 2019 года, когда сотрудники ФСБ пришли туда с обыском, а спустя два дня взяли под стражу заместителя директора по научно-экспериментальной работе Евгения Покушалова. В следственном изоляторе известный ученый провел два месяца, после чего его отпустили под домашний арест.
Уголовное дело было возбуждено по
В мае 2019 года Александр Караськов был уволен с поста директора клиники имени академика Мешалкина, а уже в июне Центральный районный суд арестовал сначала его супругу и заместителя Ирину Бойцову, а потом и его самого. Избрать меру пресечения бывшему главе НИМЦ удалось не сразу: с первого заседания известного кардиохирурга увезли в больницу из-за проблем с сердцем. Как и Покушалова, после двух месяцев за решеткой их отпустили под домашний арест.
Сейчас Караськов и Бойцова, а также их предполагаемые подельники-бизнесмены находятся под подпиской о невыезде. Ранее «КоммерсантЪ» сообщил, что после окончания следствия их отпустили из-под домашнего ареста в 2020 году.
В ходе предварительного следствия никто из фигурантов поначалу не признавал вину, затем Евгений Покушалов заключил сделку со следствием. В ноябре минувшего года Центральный районный суд приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 400 тысяч рублей. Сторона защиты пыталась обжаловать это решение, но безуспешно.