«Кто не знает, подсказываю: лето закончилось»: губернатору не понравилось, что благоустройство хотят дотянуть до декабря

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался по поводу задержки работ на объектах благоустройства. Он потребовал доклад от министерства об этом.
Тему обсудили на оперативном совещании в правительстве региона 25 сентября. По словам Евгения Назарова, заместителя министра ЖКХ региона, в этом году в области запланировано благоустройство на 185 объекта.
— Завершено 106 объектов, ведутся работы на 79 объектах. Все будут закончены в этом году до декабря, — рассказал замминистра.
Андрей Травников ответил, что такие сроки настораживают:
— Поручаю МинЖКХ подготовить доклад на следующее оперативное совещание. По общим цифрам: почти 200 объектов на этот год запланировано и по сумме выделенной — почти 2 миллиарда рублей. Мы все осознаем, что это приоритетное направление. Кто не догадался — подсказываю, синоптики говорят: «Лето закончилось». Поэтому, если честно, мне сложно представить, как можно завершать объекты благоустройства в декабре. Что можно в декабре сделать, кроме формирования сугробов на объекте благоустройства? Поэтому просьба очень серьезно к этой теме отнестись.
Сейчас в Новосибирске продолжается благоустройство парка у нового ЛДС. Там выкладывают дорожки в пойменной части Оби. Посмотрите, как они выглядят.