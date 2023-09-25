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«Кто не знает, подсказываю: лето закончилось»: губернатору не понравилось, что благоустройство хотят дотянуть до декабря

По словам губернатора Новосибирской области, на объекты, которые надо облагородить, в этом году выделили около 2 миллиардов рублей

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В этом году благоустройство проводят на 185 объектах

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался по поводу задержки работ на объектах благоустройства. Он потребовал доклад от министерства об этом.

Тему обсудили на оперативном совещании в правительстве региона 25 сентября. По словам Евгения Назарова, заместителя министра ЖКХ региона, в этом году в области запланировано благоустройство на 185 объекта.

— Завершено 106 объектов, ведутся работы на 79 объектах. Все будут закончены в этом году до декабря, — рассказал замминистра.

Андрей Травников ответил, что такие сроки настораживают:

— Поручаю МинЖКХ подготовить доклад на следующее оперативное совещание. По общим цифрам: почти 200 объектов на этот год запланировано и по сумме выделенной — почти 2 миллиарда рублей. Мы все осознаем, что это приоритетное направление. Кто не догадался — подсказываю, синоптики говорят: «Лето закончилось». Поэтому, если честно, мне сложно представить, как можно завершать объекты благоустройства в декабре. Что можно в декабре сделать, кроме формирования сугробов на объекте благоустройства? Поэтому просьба очень серьезно к этой теме отнестись.

Сейчас в Новосибирске продолжается благоустройство парка у нового ЛДС. Там выкладывают дорожки в пойменной части Оби. Посмотрите, как они выглядят.

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БлагоустройствоСнегМинЖКХАндрей ТравниковНовосибирская область
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