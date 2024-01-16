В Новосибирской области подросток сбежал из-под домашнего ареста и попал в розыск — как ему это удалось

В Новосибирской области задержали подростка, который находился в розыске. Он ушел из-под домашнего ареста.
Подробности происшествия раскрыли в пресс-службе Купинского районного суда Новосибирской области накануне, 15 января. По версии следствия, меру пресечения несовершеннолетнему избрали по делу о краже денег в значительном размере (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).
— Учитывая характер и обстоятельства преступления, в котором обвиняется несовершеннолетний, который ранее неоднократно судим за преступления против собственности, то обстоятельство, что отдать его под присмотр матери невозможно, поскольку контроль над несовершеннолетним сыном у нее утерян, — объяснили и в суде.
Постановление об избрании меры пресечения вынесли 27 декабря прошлого года, но 11 января выяснилось, что подросток «нарушил целостность» электронного браслета. Несовершеннолетний ушел из-под домашнего ареста, в связи с чем его объявили в розыск. На следующий день он был задержан.
В результате меру пресечения фигуранта в виде домашнего ареста изменили на заключение под стражу. Ее продлили до 14 марта этого года.
— Постановление суда не вступило в законную силу, — сказано в сообщении.
В когда 2023 года стало известно, что в Новосибирской области суд заочно заключил под стражу мужчину, которого объявили в международный розыск из-за кражи теленка 18 лет назад.