В Новосибирской области подросток сбежал из-под домашнего ареста и попал в розыск — как ему это удалось

— Учитывая характер и обстоятельства преступления, в котором обвиняется несовершеннолетний, который ранее неоднократно судим за преступления против собственности, то обстоятельство, что отдать его под присмотр матери невозможно, поскольку контроль над несовершеннолетним сыном у нее утерян, — объяснили и в суде.

