Международный розыск и заочный арест: сибиряка ищут из-за кражи теленка 18-летней давности

В Новосибирской области суд заочно заключил под стражу Вячеслава Траута. Ранее его объявили в международный розыск из-за кражи теленка 18 лет назад.
Об этом сообщили на сайте Купинского районного суда. По версии следствия, 28 января 2005 года Вячеслав Траут с группой лиц по предварительному сговору (п. «а, в» ч. 2 ст. 158) украл теленка. После этого мужчина скрылся от следствия.
— 12 марта 2005 года Траут был объявлен в межгосударственный розыск, — пишут на сайте Купинского районного суда.
26 декабря 2023 года суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок в два месяца с момента фактического задержания. Решение приняли на основании характера преступления, того, что Траут скрывался от органов предварительного следствия. Также суд учел, что место нахождения подозреваемого до сих пор не установлено.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Ранее в Новосибирске мужчина украл 100 шоколадных яиц из магазина. Он сделал это за несколько подходов, и во время одной из краж его удалось поймать.