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Заметили автобус с рекламой на сидениях

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Происшествия Вместо ткани — афиша цирка: в Новосибирске заметили автобус с рекламой на сидениях вместо обивки

Вместо ткани — афиша цирка: в Новосибирске заметили автобус с рекламой на сидениях вместо обивки

Сибирячка прислала НГС фотографии из салона

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Фотографии из салона сибирячка сделала несколько дней назад

В Новосибирске заметили автобус, сидения в котором вместо ткани заклеены рекламными листовками и цирковой афишей. Фото в редакцию НГС прислала пассажирка.

Сибирячка Галина заявила, что заметила такие сидения в автобусе №16, который двигается по маршруту «Центральный корпус — Затон». Жительница Новосибирска уточнила, что сделала фотографии 22 апреля: она зашла в автобус на остановке «Телецентр».

— Редко езжу на автобусе номер №16. Но когда получается ехать по этому маршруту, то именно на том автобусе, где практически все сидения просто ужасные: на них смотреть страшно, а не то чтобы присесть и ехать, — написала сибирячка.

По словам женщины, речь идет об автобусе марки Hundai. Сибирячка не смогла назвать его государственный номер.

На сайте ЦУГАЭТ указаны два перевозчика маршрута №16: «Сибникма» и «Регион-Автоцентр». В первой компании не ответили на звонок НГС, во второй сообщили, что передадут обращение руководству.

НГС также направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске по улицам проехал автобус с заклеенным сзади государственным номером. Его сфотографировали очевидцы.

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