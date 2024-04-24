Вместо ткани — афиша цирка: в Новосибирске заметили автобус с рекламой на сидениях вместо обивки

Сибирячка Галина заявила, что заметила такие сидения в автобусе №16, который двигается по маршруту «Центральный корпус — Затон». Жительница Новосибирска уточнила, что сделала фотографии 22 апреля: она зашла в автобус на остановке «Телецентр».

— Редко езжу на автобусе номер №16. Но когда получается ехать по этому маршруту, то именно на том автобусе, где практически все сидения просто ужасные: на них смотреть страшно, а не то чтобы присесть и ехать, — написала сибирячка.

