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Полиция и пробки: что происходит на площади Энергетиков после изменения схемы движения — фоторепортаж

На прошедших выходных на площади убрали поворот на Станционную

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На площади Энергетиков всегда было загруженное движение

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Из-за новой схемы движения на площади Энергетиков в Новосибирске стало сложнее выехать на Станционную.

Водители массово жалуются на то, что стали больше проводить времени в пробках, на площади работает экипаж ГИБДД, который разгружает движение, а для пешеходов перекрыли часть проходов.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посмотрел сегодня с утра, 4 июля, что происходит на дорогах возле четвертого моста.

Схему движения поменяли 1 июля

Схему движения поменяли 1 июля

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Теперь чтобы попасть с улицы Широкой, например, на Станционную, водителю нужно проехать по улице Станиславского, поехать по проезду Энергетиков и развернуться под автодорожным путепроводом в сторону Димитровского моста. Из-за этого на проезде Энергетиков собираются километровые пробки.

Так выглядит перекрытое кольцо

Так выглядит перекрытое кольцо

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Водители проезжают на Станционную возле жилых домов

Водители проезжают на Станционную возле жилых домов

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Корреспондент НГС направила запросы в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить, до какого числа будет действовать ограничение

Корреспондент НГС направила запросы в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить, до какого числа будет действовать ограничение

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Общественному транспорту можно проезжать по кольцу

Общественному транспорту можно проезжать по кольцу

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Часть водителей по незнанию пропускает нужный поворот на Станционную

Часть водителей по незнанию пропускает нужный поворот на Станционную

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Для пешеходов также изменилась схема движения

Для пешеходов также изменилась схема движения

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По новой схеме движения одна из сторон площади перекрыта для пешеходов

По новой схеме движения одна из сторон площади перекрыта для пешеходов

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Новосибирцы вынуждены передвигаться через временные проходы

Новосибирцы вынуждены передвигаться через временные проходы

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Новосибирцы массово жалуются на изменения

Новосибирцы массово жалуются на изменения

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На площади Энергетиков видна строительная техника

На площади Энергетиков видна строительная техника

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Четвертый мост обещают <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/03/14/72131690/" class="_" target="_blank">достроить</a> до конца 2023 года

Четвертый мост обещают достроить до конца 2023 года

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С 8 июля Станционную будут <a href="https://ngs.ru/text/transport/2023/06/26/72415649/" class="_" target="_blank">перекрывать по ночам</a>

С 8 июля Станционную будут перекрывать по ночам

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На площади работают сотрудники полиции и помогают разгружать пробку

На площади работают сотрудники полиции и помогают разгружать пробку

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Четвертый мост — одна из самых масштабных строек в Новосибирске. НГС вспомнил, как менялись планы властей с 2008-го по 2017 год, как росла цена и как выглядел бы мост, если бы его делали по первоначальному проекту.

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