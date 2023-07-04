Полиция и пробки: что происходит на площади Энергетиков после изменения схемы движения — фоторепортаж

Из-за новой схемы движения на площади Энергетиков в Новосибирске стало сложнее выехать на Станционную.
Водители массово жалуются на то, что стали больше проводить времени в пробках, на площади работает экипаж ГИБДД, который разгружает движение, а для пешеходов перекрыли часть проходов.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посмотрел сегодня с утра, 4 июля, что происходит на дорогах возле четвертого моста.
Теперь чтобы попасть с улицы Широкой, например, на Станционную, водителю нужно проехать по улице Станиславского, поехать по проезду Энергетиков и развернуться под автодорожным путепроводом в сторону Димитровского моста. Из-за этого на проезде Энергетиков собираются километровые пробки.
Четвертый мост — одна из самых масштабных строек в Новосибирске. НГС вспомнил, как менялись планы властей с 2008-го по 2017 год, как росла цена и как выглядел бы мост, если бы его делали по первоначальному проекту.