Развлечения Волшебники, ангел и серый волк: на GrelkaFest в Шерегеше прошел карнавальный спуск — лучшие фото
Волшебники, ангел и серый волк: на GrelkaFest в Шерегеше прошел карнавальный спуск — лучшие фото
В необычных костюмах с горы спустились почти 800 человек
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На фестивале «Грелка» в Шерегеше 13 апреля состоялся карнавальный спуск. С горы скатилось несколько сотен туристов, облачившихся в наряды героев сказок, комиксов и не только, сообщили NGS42.RU организаторы.
В число участников спуска вошли люди в костюмах жокеев, человеков-пауков, братьев Марио, Серого Волка и Красной Шапочки. Также с горы съехали болельщики новокузнецкого «Металлурга» и новосибирской «Сибири» в форме любимых команд.
По подсчетам оргкомитета, спуск собрал 788 человек, что стало новым рекордом. В прошлом году аналогичное событие объединило 712 райдеров.
После спуска организаторы «Грелки» вручили призы авторам самых эффектных костюмов. Основную награду получила пара, представшая в образе лесных волшебников с деревянными посохами. Отдельно отметили и девушку из Барнаула Ксению Сюсюкалову, которая облачилась в наряд ангела-воительницы с крыльями из перьев и особенно выделялась на горе.