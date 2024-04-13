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Развлечения Волшебники, ангел и серый волк: на GrelkaFest в Шерегеше прошел карнавальный спуск — лучшие фото

Волшебники, ангел и серый волк: на GrelkaFest в Шерегеше прошел карнавальный спуск — лучшие фото

В необычных костюмах с горы спустились почти 800 человек

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Обладатели самых эффектных нарядов получили подарки

На фестивале «Грелка» в Шерегеше 13 апреля состоялся карнавальный спуск. С горы скатилось несколько сотен туристов, облачившихся в наряды героев сказок, комиксов и не только, сообщили NGS42.RU организаторы.

В число участников спуска вошли люди в костюмах жокеев, человеков-пауков, братьев Марио, Серого Волка и Красной Шапочки. Также с горы съехали болельщики новокузнецкого «Металлурга» и новосибирской «Сибири» в форме любимых команд.

Фанатское объединение из Новокузнецка стало самым многочисленным
Спуск в вечерних платьях запланирован на 19 апреля – возможно, девушка проводила генеральную репетицию

По подсчетам оргкомитета, спуск собрал 788 человек, что стало новым рекордом. В прошлом году аналогичное событие объединило 712 райдеров.

После спуска организаторы «Грелки» вручили призы авторам самых эффектных костюмов. Основную награду получила пара, представшая в образе лесных волшебников с деревянными посохами. Отдельно отметили и девушку из Барнаула Ксению Сюсюкалову, которая облачилась в наряд ангела-воительницы с крыльями из перьев и особенно выделялась на горе.

В таком же наряде девушка вполне может выйти на спуск в купальниках 20 апреля и вновь собрать награды и восторженные взгляды
Братья... или всё-таки сёстры Марио?

О том, как прошел GrelkaFest в прошлом году, читайте по ссылке.

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GrelkaFest Шерегеш Фестиваль Спуск в карнавальных костюмах
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