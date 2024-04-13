Волшебники, ангел и серый волк: на GrelkaFest в Шерегеше прошел карнавальный спуск — лучшие фото

Обладатели самых эффектных нарядов получили подарки Источник: Станислав Попов / предоставлено организаторами











На фестивале «Грелка» в Шерегеше 13 апреля состоялся карнавальный спуск. С горы скатилось несколько сотен туристов, облачившихся в наряды героев сказок, комиксов и не только, сообщили NGS42.RU организаторы.



Источник: Станислав Попов / предоставлено организаторами











Источник: Станислав Попов / предоставлено организаторами











Источник: Станислав Попов / предоставлено организаторами











В число участников спуска вошли люди в костюмах жокеев, человеков-пауков, братьев Марио, Серого Волка и Красной Шапочки. Также с горы съехали болельщики новокузнецкого «Металлурга» и новосибирской «Сибири» в форме любимых команд.

Фанатское объединение из Новокузнецка стало самым многочисленным Источник: Станислав Попов / предоставлено организаторами











Источник: Станислав Попов / предоставлено организаторами











Источник: Станислав Попов / предоставлено организаторами











Спуск в вечерних платьях запланирован на 19 апреля – возможно, девушка проводила генеральную репетицию Источник: Станислав Попов / предоставлено организаторами











Источник: Станислав Попов / предоставлено организаторами











По подсчетам оргкомитета, спуск собрал 788 человек, что стало новым рекордом. В прошлом году аналогичное событие объединило 712 райдеров.



После спуска организаторы «Грелки» вручили призы авторам самых эффектных костюмов. Основную награду получила пара, представшая в образе лесных волшебников с деревянными посохами. Отдельно отметили и девушку из Барнаула Ксению Сюсюкалову, которая облачилась в наряд ангела-воительницы с крыльями из перьев и особенно выделялась на горе.

Источник: Станислав Попов / предоставлено организаторами











В таком же наряде девушка вполне может выйти на спуск в купальниках 20 апреля и вновь собрать награды и восторженные взгляды Источник: Станислав Попов / предоставлено организаторами











Братья... или всё-таки сёстры Марио? Источник: Станислав Попов / предоставлено организаторами









