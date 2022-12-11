Горячие сибиряки: в этих красавчиков из Новосибирска влюбляются женщины со всего мира — в чем их привлекательность?

Если пристально рассмотреть личную жизнь любого представителя шоу-бизнеса из Сибири, то можно заметить одну закономерность: женщины сходят по ним с ума. Далеко ходить не будем: известный своими любовными похождениями Давид Манукян, он же Дава — на затулинскую романтику повелись сразу две широко известные красавицы. Природное обаяние Павла Прилучного — представителя Бердска — свело с ума главную голливудскую вампиршу. А гоповатый Элджей, который женился на Насте Ивлеевой? Что такого особенного есть в сибирских мужчинах, что женщин тянет к ним, как к магниту? Одни вопросы без ответов. Тем не менее, их биография говорит сама за себя — подробнее в нашем материале.
Николай Басков и его женщины
«Золотой голос России» провел часть юности в Новосибирске (и потом с огоньком навещал малую родину). Семья будущей звезды российской эстрады часто переезжала, занесло Басковых и в Новосибирск — здесь они прожили 4 года. С 3-го по 7-й класс Коля Басков учился в новосибирской школе
В столице Николай вырос и стал весьма завидным привлекательным женихом. В невесты известный блондин выбирал самых красивых и успешных девушек. Среди них оказались Мисс Вселенная Оксана Федорова, дочь Монсеррат Кабалье — Марти, певица Софи Кальчева, с которой Басков провел три года, телеведущая Виктория Лопырева — ей он даже сделал предложение, но свадьбы фанаты так и не дождались.
Басков любит подзадорить публику: то он отплясывает с Таисией Повалий (им тоже приписывали роман), то выкладывает фото в обнимку с балериной Анастасией Волочковой — якобы пара тайно встречалась. А поцелуй с Ольгой Орловой так вообще сбил всех с толку.
Женат Николай Басков был всего один раз — избранницей стала Светлана Шпигель, дочь российского государственного деятеля Бориса Шпигеля. Пара узаконила отношения в январе 2001 года, спустя 5 лет брака у них родился сын Бронислав, а еще через год пара развелась. Сейчас певец официально не состоит в отношениях и не торопится жениться — причиной тому стали проблемы в семье и неудачный опыт первой женитьбы.
Блондинки Элджея
Настоящее имя Элджея — Алексей Узенюк. Он жил на улице Линейной и учился в школе
Следующая большая любовь парня — Настя Ивлеева, телеведущая, блогер и светская львица. О свадьбе влюбленных стало известно 6 сентября 2019 года: девушка выложила на своей странице в Instagram* фотографию Элджея с подписью «Муж». До этого Ивлеева и Элджей встречались больше года. За пару месяцев до свадьбы рэпер выпустил клип на песню California, который посвятил своей возлюбленной — так предположили фанаты, потому что дата выхода клипа совпала с днем рождения Насти 8 января. Элджей и Настя прожили в браке полтора года, а после подали на развод. Причин для развода было достаточно, но о них бывшие влюбленные на широкую публику не говорили.
Известно, что бывший сибиряк тяжело переживал расставание: его на два года лишили прав за вождение в нетрезвом виде, скосил коронавирус... В итоге он улетел зализывать раны на Кипр, но творчество не бросил — Элджей продолжает выпускать треки и радовать фанатов, в том числе в дуэте со Славой Марлоу (трек называется «Она тебя любит»). Недавно на одной из вечеринок в Дубае Элджей был замечен в компании девушки — тоже блондинки, с каре. По иронии судьбы, новую избранницу парня тоже зовут Настя — это Анастасия Осмоловская, она работает в команде артиста.
Лучший любовник из Бердска
Большинству актер Павел Прилучный известен по роли Игоря Соколовского в телесериале «Мажор», хотя армия поклонниц была у Прилучного и раньше: девочки-старшеклассницы мечтали о парне еще со времен его участия в сериале «Закрытая школа», где тот сыграл избалованного сына богатых родителей Максима Морозова. Что мы знаем о Павле? Родился он в Казахстане, но детство и юность провел в Бердске, а затем перебрался в Новосибирск, где поступил в театральное училище. Спустя два года Прилучный переехал в столицу, и карьера у начинающего актера полетела вверх.
В 2009 году Павел встречался с голливудской актрисой Никки Рид, которая исполнила роль Розали Хейл в фильмах по мотивам вампирской саги «Сумерки». После спектакля актриса подошла к Павлу выразить свое восхищение, но он не понял, что она ему говорит по-английски. В СМИ писали, что Никки сама проявила инициативу и вечером пришла в общежитие, где жил Павел. Пара начала встречаться, жаркий роман продлился год, влюбленные летали друг к другу в гости и собирались расписаться в Лас-Вегасе.
Следующей любовью Павла стала правнучка Анатолия Каневского — Рената Пиотровски, но с ней сибиряк встречался не слишком долго. По одной из версий, пара рассталась из-за того, что Рената не смогла принять слишком своенравный характер Прилучного. По другой, Рената оказалась для Паши слишком сильной и волевой женщиной. Что там было на самом деле, знают только сами актеры, но ясно одно — расстались, потому что не сошлись характерами.
Симпатичная латышка Агата Муцениеце стала первой большой любовью в жизни Павла Прилучного. Актеры встретились на съемках сериала «Закрытая школа». Павел сделал предложение Агате на втором свидании, но поженились возлюбленные только через два года. Семейная идиллия Агаты и Павла продлилась недолго, пара развелась после девяти лет брака, и сейчас они совместно воспитывают двоих детей.
В процессе развода Павел был замечен в компании «папиной дочки» Мирославы Карпович, с которой он встретился на репетиции спектакля «Косметика врага». По слухам, актриса влюбилась в тогда еще женатого Прилучного, и пара сначала встречалась тайно, но недолго — уже летом 2020 года поклонники заметили Мирославу и Пашу с детьми на отдыхе на море, хотя их роман официально не подтверждался. Предположительно, Прилучный и Карпович провстречались около двух лет, пока Паша не познакомился с актрисой Зепюр Брутян. Сейчас Павел счастливо женат на Зепюр, в мае у них родится ребенок.
Романтик с Затулинки
Еще один герой-любовник с окраины Новосибирска, наделавший немало шума в мире шоу-бизнеса — Давид Манукян. В школьные и университетские годы любовь не особенно интересовала парня: Давид был сосредоточен на учебе, работе, строил планы на будущее. Красивый сибиряк пользовался популярностью у девушек, ему довольно часто писали комплименты, а под некоторыми фото на его странице во «ВКонтакте» можно увидеть диалоги с флиртом между Давидом и его подругами.
— Он всегда был красавчиком, но бабником не был. Никогда никого не клеил, скорее наоборот, сами девушки пытались общаться с ним. Он умел держать грань. У него было много поклонниц, но несерьезные отношения его не интересовали. Он не хотел тратить время просто так, а если уходил в отношения, то с головой, и пропадал, — говорит близкий друг Давида Арут Арсенович.
В 2017 году Давид переехал в Москву, сразу после расставания с девушкой. Говорят, долгое время парень находился в депрессии. В Москве он познакомился с начинающими блогерами, среди которых оказалась Карина Лазарьянц. Карьера блогера после знакомства с Кариной пошла в гору. Одно время коллегам приписывали отношения, но подтвердить это не удалось. Ходили слухи и о том, что Дава встречается с танцовщицей Анастасией Малышевой, что тоже оказалось неправдой.
Настоящая и большая любовь случилась у Давида с Ольгой Бузовой — они познакомились на съемках клипа песни Ольги «Лайкер». Закрутился роман, сначала тайный, потом официальный, вокруг пары ходило множество слухов. Они то расставались, то сходились вновь, то женились на Мальдивах, то опровергали слухи о свадьбе. Роман был бурный, но в итоге спустя полтора года Дава и Бузова окончательно разошлись не в самых лучших отношениях.
После расставания с Бузовой Даву подозревали в двух тайных романах — с помощницей Анной Маковской и с танцовщицей Дарьей Палей, с которой Давид танцевал в паре на шоу «Танцы со звездами», но, опять же, официального подтверждения не нашлось. С обеими женщинами Даву связывали исключительно профессиональные отношения.
Летом 2022 года стало известно, что Давид покорил сердце популярной поп-исполнительницы Мари Краймбрери — они вместе отдыхали в Ереване и ходили, держась за руки. О своих чувствах к Мари Давид заявил еще в январе в эфире шоу «Дуэты» и позвал девушку на свидание. Тогда Мари не пришла, но к лету, видимо, передумала. Пара до сих пор вместе.
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