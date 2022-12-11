Горячие сибиряки: в этих красавчиков из Новосибирска влюбляются женщины со всего мира — в чем их привлекательность?

Женат Николай Басков был всего один раз — избранницей стала Светлана Шпигель, дочь российского государственного деятеля Бориса Шпигеля. Пара узаконила отношения в январе 2001 года, спустя 5 лет брака у них родился сын Бронислав, а еще через год пара развелась. Сейчас певец официально не состоит в отношениях и не торопится жениться — причиной тому стали проблемы в семье и неудачный опыт первой женитьбы.



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